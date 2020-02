Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Mowi leverer bedre enn ventet

Oppdrettsgiganten melder om rekordstor produksjon og omsetning i 2019, og varsler samtidig milliardutbytte.

Publisert Published on 12.02.2020 08:00

Onsdag slapp det John Fredriksen-dominerte oppdrettsselskapet resultatene for fjerde kvartal.

I fjorårets tre siste måneder leverte oppdrettsgiganten et operasjonelt driftsresultat på 166 millioner euro, sammenlignet med 213 millioner euro i samme periode året før. Dette er likevel noe høyere enn analytikernes forventninger, som på forhånd var 164 millioner euro.

Mowi skriver i kvartalsrapporten at resultatfallet i hovedsak skyldes lavere priser ettersom effekten av høyere volumer ble motvirket av høyere kostnader.

På forhånd hadde Mowi varslet et svakere resultat, til tross for økt slakting i fjerde kvartal.

Rekordår

2019 ble likevel et rekordår for oppdrettsselskapet med tanke på omsetning og produksjon.

Driftsinntektene i kvartalet endte på 1,11 milliarder euro, en svak oppgang fra 1,07 milliarder euro samme periode året før.

For 2019 sett under ett var driftsinntektene på 4,1 milliarder euro, opp fra 3,81 milliarder i 2018. Det er ny rekord, ifølge selskapet.

Samtidig viser bunnlinjen et fall fra 567 millioner euro i 2018 til 476 millioner euro i fjor.

Større volum

Selskapet melder også om rekordstor produksjon.

Totalt ble det slaktet 116.000 tonn fisk de siste tre månedene av 2019. I hele 2019 ble det totalt slaktet 436 000 tonn, sammenlignet med 375 000 tonn i 2018.

– 2019 var et nytt godt år finansielt for Mowi. Rekordhøye volumer i alle forretningsområder, gode laksepriser og relativt stabile kostnader resulterte i god inntjening og høye dividender. Jeg er veldig stolt av innsatsen fra mine 15 000 kolleger som har bidratt til de gode resultatene, sier konsernsjef Ivan Vindheim.

Rammet av trafikklysregulering

Tidligere denne måneden ble trafikklyssystemet, som skal regulere hvor mye fisk oppdretterne får lov til å ha i merdene langs kysten, skrudd på på første gang. To av områdene på vestlandskysten ble farget rødt, noe som innebærer at oppdretterne må redusere produksjonen med seks prosent.

Mowi har flere oppdrettsanlegg i området, og skriver at produksjonskapasiteten her vil reduseres med 3384 tonn. Nettoeffekten av selskapets produksjonsvolum i disse områdene forventes derfor å være begrenset i 2020.

Samtidig skriver selskapet at de har til hensikt å kjøpe økt produksjonstillatelse i de grønne områdene til fastpris, noe som vil gi selskapet et ekstra produksjonsvolum på 1149 tonn.

Milliardutbytte

Videre varsler oppdrettselskapet milliardutbytte.

Med bakgrunn i inntjeningen, gode markedsutsikter og en solid finansiell posisjon, har styret i Mowi besluttet et kvartalsutbytte på 2,60 kroner per aksje, noe som tilsvarer totalt 1,2 milliarder kroner.

Det var Mowi Norway som bidro med best inntjening med et operasjonelt driftsresultat på 2,1 euro per kilo sjømat.

– Lakseprisen økte betydelig i alle markeder gjennom kvartalet og videre i januar som resultat av sterk etterspørsel og lavere tilbudsvekst, sier Vindheim i meldingen.

Forventet slaktevolum for 2020 er 450 000 tonn.