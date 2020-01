Flere laksegiganter anklages for prissamarbeid. Arkivfoto: Helge Skodvin

Norske lakseoppdrettere saksøkt også i Canada

Canadiere beskylder norske lakseoppdrettere for prissamarbeid og krever nesten 3,4 milliarder i et massesøksmål. Oppdretterne benekter påstandene.

NTB

Publisert Published on 10.01.2020 07:31

Søksmålet inkluderer alle canadiere som har kjøpt norsk laks siden 1. juli 2015.

– Jeg mener virkelig at vi må kjempe mot disse store virksomhetene som utnytter mennesker, sier aktivisten Irene Breckon til CBC.

3. januar leverte hun massesøksmålet til retten i Toronto. I søksmålet kreves det 500 millioner canadiske dollar, tilsvarende nesten 3,4 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Søksmål også i USA

Bedriftene som anklages for prissamarbeid er Grieg Seafood, Lerøy Seafood Group, Mowi og en rekke av deres amerikanske og canadiske datterselskaper. I tillegg er Salmar og Scottish Sea Farms saksøkt.

Søksmålet trenger domstolsgodkjennelse før det kan fortsette som et massesøksmål.

En lignende sak pågår også i USA, hvor tre aktører har varslet massesøksmål mot Mowi, Salmar, Lerøy Seafood og Grieg Seafood.

Oppdretterne granskes også av EU-kommisjonen som mistenker dem for prissamarbeid.

– Ikke like skummelt

– Dette søksmålet fra Canada virker ikke like skummelt, sier lakseanalytiker Christian Nordby i Kepler Cheuvreux til E24.

– Det som er skummelt for selskapene, er fortsatt hva som skjer hvis EU finner ut av noe og USA deretter velger å gå etter selskapene, sier analytikeren.

Selv om den totale summen som kreves er høy, tilsvarer den ikke mer enn rundt ti prosent av Mowis årlige inntekter.

– Når dette i tillegg gjelder for Grieg, Lerøy og Salmar, så blir ikke den totale boten per selskap spesielt stor her, sier Nordby.

Nekter for å ha gjort noe galt

– Vi er ikke kjent med noen form for praksis som undergraver konkurransen, verken i Norge, EU, USA eller Canada. Vi samarbeider fullt og helt med europeiske og amerikanske myndigheter i saken. Vi vil følge dette søksmålet opp juridisk lokalt i Canada, sier Kristina Furnes i Grieg Seafood til NTB.

Samfunnskontakt Krister Hoaas i Lerøy vil ikke kommentere saken overfor NTB, og viser til børsmeldinger selskapet har sendt ut om EU-etterforskningen og søksmålet i USA tidligere.

– Lerøy mener det ikke foreligger noe grunnlag for den etterforskning som er iverksatt. Det samme gjelder i forhold til de gruppesøksmål som er iverksatt i USA, som Lerøy anser som grunnløse, skriver selskapet i en børsmelding 15. november i fjor.

Salmars finansdirektør Trine Sæther Romuld sier til E24 at de også anser gruppesøksmålet som grunnløst.

Også Mowi nekter for å ha gjort noe galt.

– Mowi har ikke vært involvert i prissamarbeid eller annen konkurransehindrende virksomhet. Vi mener at beskyldningene er grunnløse, sier kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland til CBC.