Illustrasjonsbilde. Foto: Bakkafrost. More

Bakkafrost kan ikke gjøre rede for 220.000 fisk

Som følge av ekstremvær tapte Bakkafrost en million fisk, de har hentet opp de fleste, men mangler oversikt over 220.000 fisk.

Publisert Published on 13.03.2020 09:34

På søndag meldte Bakkafrost at de, som følge av et ekstremvær, at de tapte en million fisk fra 12 merder.

Fiskene hadde en gjennomsnittsvekt på 2,1 kilo og hendelsen reduserer selskapets forventede slaktevolum med fem til seks tusen tonn.

Det var ilaks som først meldte om saken.

Selskapet har hentet opp 800.000 fisk, men kan ikke gjøre rede for 220.000 fisk, melder den islandske avisen Stundin.

Stormen som herjet rundt merdene forårsaket så store bevegelser at over én million fisk døde, og det er 220.000 fisk fra to bur som forventes at døde i månedsskiftet februar/mars.