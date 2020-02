Foto: Grieg Seafood Finnmark

Grieg kjøper Grieg

Bergensbaserte Grieg Seafood kjøper Grieg Newfoundland, med hovedkvarter i Canada.

Laksekjempen Grieg Seafood kjøper 99 prosent av Canada-baserte Grieg Newfoundland, med en opsjon på ytterligere én prosent av selskapet, skriver Grieg Seafood i en børsmelding fredag.

Kjøpet innebærer eksklusive rettigheter for oppdrettsnæring i Placentia Bay i Canada, et område med størrelse på Færøyene.

Avtalen inneholder lisenser på elleve lokaliteter. Av disse lokalitetene er tre godkjent, tre ventes å bli godkjent i løpet av året, og resten er i søknadsfasen.

Det neste steget i Griegs vekstreise

Prosjektet har et langsiktig produksjonspotensiale på mellom 30.000 og 45.000 tonn atlantisk laks i året, ifølge selskapet. Videre venter de en innhøsting på 15.000 tonn årlig innen 2025, og første innhøsting mellom 2022/2023.

– Over de siste årene har vi brukt eksisterende lisenser med stor suksess. I år vil vi nå målet vårt om en produksjon på 100.000 tonn, og vi er klare for det neste steget i vår vekstreise, sier toppsjef i Grieg Seafood, Andreas Kvame, i en pressemelding.

Det neste produksjonsmålet blir på 150.000 tonn atlantisk laks innen 2025, ifølge en selskapspresentasjon.

Det amerikanske markedet for laks er én av verdens største og raskest voksende, med en ventet årlig vekst på over 6 prosent, til tross for at bare en tredjedel av landets etterspørsel blir møtt med atlantisk laks.

– Vi har allerede en markedsposisjon her i Britisk Columbia, og dette oppkjøpet vil styrke vår eksponering til USA betraktelig.

Blar opp 620 millioner

Oppgjør for første fase av produksjonsplanen koster Grieg 620,5 millioner kroner. Av dette beløpet er 264 millioner betalt for arbeidet Newfoundland allerede har utført, som inkluderer lisenser med slaktekapasitet på 15.000 tonn.

Det resterende beløpet er relatert til investeringer som allerede er blitt gjort i Grieg Newfoundland. Selskapet forventer synergier mellom oppkjøpet og deres eksisterende prosjekter i Nord-Amerika.

Grieg Newfoundland AS eies av Grieg Kapital AS (39 prosent), Kvasshøgdi AS (39 prosent), Ocean Choice International (OCI) (19,5 prosent) og Knut Skeidsvoll (2,5 prosent).

