Mener konkursen i Sund Laksepakkeri er helt dagligdags

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen tror Sekkingstad, som eier lokalene til laksepakkeriet, kan ta over virksomheten uten å måtte forholde seg til kravet på 20 millioner kroner fra polske arbeidere.

Onsdag leverte advokaten til Sund Laksepakkeri begjæringen til Bergen tingrett, og noe seinere samme dag slo selskapet seg konkurs.

Selskapet er blitt dømt til å betale rundt 20 millioner kroner i erstatning til 45 polske arbeidere.

Dette kravet vil nå trolig falle bort, mener jussprofessor Hans Frederik Marthinussen ved Universitetet i Bergen.

Kan vurdere personlig ansvar

– Dette er en del av grunnmodellen for aksjeselskap. Når selskapet ikke kan betale for seg, går de konkurs. Da står det ingen andre bak som kan heftes for gjelden, sier Marthinussen.

Han understreker at det finnes regler for å hindre at konkurs utnyttes for å slippe unna regninger, slik som konkurskarantene. Det er også en mulighet å holde styremedlemmene i selskapet personlig ansvarlig.

– Man kan vurdere å holde styremedlemmene ansvarlig. Det forutsetter at de har penger da, ellers risikerer man bare å bruke millioner på advokater uten at de har noen mulighet til å betale, sier han.

Advokat Dag Borgen Nødtvedt, som representerer Sund Laksepakkeri, sier styremedlemmene trolig ikke vil kunne dekke et krav på 20 millioner kroner.

– De har ikke hatt noe mer enn høyst ordinær lønn. Jeg tviler sterkt på at de har noe formue av betydning, sier han.

Dømt for diskriminering

Sund Laksepakkeri ble dømt i Bergen tingrett til å betale nesten 20 millioner i erstatning og advokatutgifter til 45 polske arbeidere.

Retten mente selskapet diskriminerte de fagorganiserte i det tidligere driftsselskapet Norse Productions, som holdt til i de samme lokalene. Ingen av de fagorganiserte fikk jobb i det nye selskapet.

Sund Laksepakkeri har anket dommen fra tingretten, og saken skal etter planen opp i lagmannsretten i april.

Marthinussen tror imidlertid ikke at saken vil nå så langt. Utviklingen i saken vil avgjøres av en bostyrer for konkursboet, som kan velge å videreføre eller heve saken.

Marthinussen tror det er lite sannsynlig at bostyreren vil føre saken i lagmannsretten.

– Det kan selvsagt hende, men det er nesten utenkelig i dette tilfellet, sier han.

Hvis saken heves, vil dommen fra tingretten bli stående. Kravet vil da gå inn blant kravene som skal fordeles blant kreditorene.

Ettersom selskapet ikke har noen særlig eiendeler, ligger det ikke an til at de polske arbeiderne vil få utbetalt kravet.

– For LO har nok dette vært en viktig prinsippsak, og de har fått medhold i at det selskapet gjorde ikke var riktig. Men når selskapet så går konkurs, er det ikke så mye mer man kan gjøre, sier Marthinussen.

Tror ikke kravet vil overføres

Sekkingstad, som eier lokalene Sund Laksepakkeri har drevet i, har allerede varslet at de ønsker å fortsette virksomheten ved slakteri- og pakkeriet. Marthinussen mener dette burde gå greit.

– Det Sekkingstad gjør, er veldig vanlig. Eierne av lokalene ønsker å drive virksomheten videre, hoster opp noe kapital, og prøver igjen, sier han.

Han ser ikke noen stor risiko for at kravet fra de polske arbeiderne kan følge med over i et nytt selskap. Spørsmålet vil i så fall være om en ny virksomhet ved pakkeriet kan regnes som en virksomhetsoverdragelse. Marthinussen mener dette er relativt enkelt å unngå.

– De må bare være litt forsiktig, og gjøre det på riktig måte. Hvis man vil, så greier man å unngå at det blir en virksomhetsoverdragelse, sier han.