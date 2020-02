Tidligere fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Nesvik tilbake til Sølvtrans

Den avgåtte fiskeriministeren går tilbake til sin gamle jobb i brønnbåtrederiet.

Publisert Published on 04.02.2020 09:26

Tidligere fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (Frp) går tilbake til sin gamle stilling som kommunikasjonssjef og samfunnskontakt i verdens største brønnbåtrederi, Sølvtrans i Ålesund.

Det skriver Nesvik selv på sin Facebook-side.

– Jeg har derfor i går sendt inn bekreftelse på dette til karantenenemda. Håper på kort karantene slik at jeg raskt kan komme i gang å jobbe igjen, skriver den tidligere ministeren.

I forbindelse med slaktebåtsaken, som handlet om at «Norwegian Gannet» ikke fikk levere skadet og stygg fisk til Danmark, ble Nesvik sin habilitet vurdert på grunn av hans tidligere arbeidsforhold i Sølvtrans.

Rederiet Hav Line, som eier «Norwegian Gannet», mente at det måtte stilles strenge krav til Nesviks habilitet da metoden til slaktebåten utgjør «trussel mot den ordinære brønnbåtflåten».

Nærings- og fiskeridepartementet konkluderte at det ikke forelå særegne forhold som tilsa at fiskeriministerens upartiskhet er svekket, at han dermed var habil til å fatte vedtak i saken.

– Gleder meg til å jobbe med denne fantastiske gjengen i Sølvtrans og ikke minst en jobb innen sjømatnæringen, skriver Nesvik på Facebook.

Sølvtrans er verdens største brønnbåtrederi, med en flåte på 25 båter, og hovedkontor i Ålesund.

Selskapet har om lag 450 ansatte, og økte omsetningen fra 739 millioner kroner i 2017 til 813,8 millioner i 2018.

Driftsresultat steg med 30 prosent til 451 millioner kroner i 2018.

I denne episoden av Det vi lever av får du svaret på hvorfor brønnbåtene er så lønnsomme, hva de egentlig gjør, og hva som kan skje når helt nye typer båter kommer inn på markedet:

For enda bedre lytteopplevelse anbefaler vi deg å laste ned BTs podkast-app BT Lytt. Du finner den i App Store eller Google Play. Du kan også abonnere på våre podkaster i andre podkast-apper, som for eksempel iTunes og Spotify.