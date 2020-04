Her ankommer besetningen på Fay Scandic hotell i Honningsvåg. Foto: Kjell Evensen / NTB scanpix More

Eieren av fiskebåt som sank takker redningsmannskapene

Fiskebåten MS Fay fikk lørdag formiddag problemer nord for Honningsvåg. De tolv personene om bord ble reddet av et helikopter. Nå takker eieren for hjelpen.

NTB

Publisert Published on 28.12.2019 17:52

Hovedredningssentralen Nord-Norge fikk melding i 11-tiden om at fiskebåten fra Averøy var i havsnød.

Klokken 12.25 hadde redningshelikopteret heist opp alle som var om bord i fartøyet som fikk problemer.

Flere fartøy og et Bristow-helikopter fra Hammerfest deltok også for å bistå i redningsaksjonen.

– Fay sank klokken 13:25 og er å regne som totalforlist, skriver daglig leder Rolf Olav Dyrnes i Kenfish i en pressemelding lørdag ettermiddag. Kenfish er selskapet som eier Fay.

Årsaken til forliset er foreløpig uklar.

Det er bare ett år siden linefartøyet blesatt i drift, ifølge Kyst og Fjord .

– Uskadd besetning

– Personene som var om bord, er uskadd, sier redningsleder Ørjan Delebekk i HRS Nord-Norge.

De ble etter forliset fraktet til et hotell i Honningsvåg for medisinsk sjekk, innkvartering og senere for transport hjem.

– Vi er svært glade og takknemlig for at redningsaksjonen gikk godt og etter læreboken, skriver Dyrnes i pressemeldingen.

– Samtidig retter vi en stor takk til Hovedredningssentralen Nord-Norge, Nordkapp kommune, alle involverte redningsetater, frivillige i Nordkapp samt alle fartøy i området som deltok i redningsaksjonen, skriver han.

Fiskebåten Fay på vei til å synke i Barentshavet, nordøst for Honningsvåg. Alle de 12 om bord ble reddet av et redningshelikopter før det gikk ned. Foto: Redningsselskapet RS Odin / NTB More

Vanskelige forhold

Båten sank klokken 13.25, skriver Redningsselskapet på Twitter.

Linebåten MS Fay fra Averøy er 21 meter lang, 10 meter bred og er eid av rederiet Kenfish 2. Det er ikke kjent hva som var årsaken til at båten fikk problemer.

Pressemedarbeider Geir Mortensen i HRS Nord-Norge opplyste tidligere lørdag at det var mye vind i området og to meter høye bølger.

Hovedredningssentralen meldte først at det var 13 personer om bord, men endret senere tallet til 12.