Statsminister Erna Solberg (H) jobber med å få en ny fiskeriminister i sikte. Her på hvalrossafari på Svalbard. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix More

Høyre på fisketur etter ny minister

Det er allerede frisk bris i spekulasjonene om hvem som blir ny fiskeriminister etter Geir Inge Sivertsen (H).

Publisert Published on 02.03.2020 07:23

Det synes allerede klart at Høyre beholder ministerposten. Verken i Venstre eller KrF er det særlig interesse for å ta en omkamp om statsrådskabalen, ifølge flere kilder NTB har snakket med.

– Den fordelingen som er gjort nå nettopp, etter at Frp gikk ut, gjenspeiler jo styrkefordelingen blant partiene. En omkamp er det nok ingen som ønsker seg nå, sier parlamentarisk leder på Stortinget og sentralstyremedlem i KrF Hans Fredrik Grøvan.

– Må få stor fisk

Sivertsen gikk av fredag etter stadige avsløringer om etterlønn, dobbeltlønn og styreverv i strid med instruksen. Han fikk fem uker i statsrådsstolen.

Hvor statsminister Erna Solberg vil kaste ut snøret for å få en ny fiskeriminister på kroken, er foreløpig uvisst.

– Men hun er avhengig av å få en stor fisk, spøker Grøvan.

Det er foreløpig uklart når den nye fiskeriministeren vil være på plass.

Blant Høyres folk på Stortinget pekes særlig Tom-Christer Nilsen på som en som har utmerket seg med god kjennskap til fiskeripolitikk og høy tillit i fiskerinæringen.

Også Helge Orten og Margunn Ebbesen blir nevnt som mulige kandidater.

Les også: Fiskeriministeren går av

Geografi viktig

Nilsen og Orten kommer fra henholdsvis Vestland og Møre og Romsdal, mens Ebbesen representerer Nordland.

Både sentrale politikere i Nord-Norge og folk i fiskerinæringen har allerede krevd en ny nordnorsk fiskeriminister etter Sivertsen, som tidligere var ordfører i Lenvik på Senja.

Solberg må trolig også sikre en noenlunde jevn geografisk balanse i mannskapet sitt. Etter Sivertsens avgang sitter kun én mann fra Nord-Norge, forsvarsminister og finnmarking Frank Bakke-Jensen (H), rundt kongens bord.

Samtidig er det langt fra sikkert at Solberg vil lete etter sin nye statsråd i stortingsgruppa.

Spiller mindre rolle

Kilder sier til NTB at ettersom det bare er halvannet år igjen til valget, blir det få nye saker å legge fram for Stortinget for den nye statsråden. Dermed spiller ikke stortingserfaring en like stor rolle.

Det kan åpne døra for lokale Høyre-politikere langs kysten. En av dem som blir pekt på, er tidligere ordfører i Vågan i Nordland, Eivind Holst.

– Det er en dyktig person fra rett område, sier en høytstående kilde i Nordland Høyre til NTB.

Smigrende, mener Holst, som er enig i at det er ønskelig med en fiskeriminister fra Nord-Norge.

– At noen mener jeg er en god kandidat, er jo hyggelig, ler han på telefon til NTB.

– Jeg vet jo det meste av det som foregår i fiskeripolitikken, men kjenner jo ikke alle detaljene, sier han.

– Mange gode navn

Også tidligere ordfører i Vadsø, Hans-Jacob Bønå, blir trukket fram som en mulig kandidat.

Gruppeleder for Troms og Finnmark Høyre, Christine Bertheussen Killie, ønsker ikke å spekulere på hvem som blir ny fiskeriminister.

– Men vi har mange gode navn, og Bønå er ett av dem, sier hun.