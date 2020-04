Driftsleder Jan Even Østerbø i Sogn Aqua. Arkivfoto: Roar Christiansen More

Har 280.000 kveiter de ikke får solgt

Fiskeoppdretterne begynner å merke konsekvensene av koronaviruset. Kveiteoppdretter Sogn Aqua får ikke solgt noe av fisken.

Publisert Published on 13.04.2020 08:54

– Vi selger vanligvis til hoteller, restauranter og catering. Om lag halvparten av fisken går til det norske markedet mens resten selges til det utenlandske markedet. Men nå er det full stopp, sier kvalitetssjef Ole-Kristian Hess-Erga i Sogn Aqua.

Selskapet driver med landbasert oppdrett av atlantisk kveite under merkenavnet Glitne.

I anleggene i Ortnevik i Høyanger står 280.000 kveiter.

Hver uke fremover skulle selskapet ha slaktet 4 tonn fisk, men da restauranter og hoteller stengte på grunn av korona, forsvant hele markedet.

– Foreløpig holder vi fisken i anlegget, men før eller siden må vi slakte ut, sier Hess-Erga.

Dyr nisjeproduksjon

Mens millionene ruller inn hos lakseoppdretterne, er kveiteoppdrett en dyr nisjeproduksjon og volumene bitte små sammenliknet med laksen.

Sogn Aqua er et av fire selskaper som driver med oppdrett av denne arten i Norge. Hess-Erga har vært i kontakt med de andre selskapene, og sier alle produsentene nå er i samme situasjon.

– Forhåpentligvis vil markedet ta seg gradvis opp. Vi vil også prøve å få solgt fisken til dagligvareforretninger, men det er begrenset hvor mye de kan ta. Alternativet er å fryse, men det har vi ikke lyst til, sier Hess-Erga.

Kveiten er en bunnfisk som vokser seint, og bruker lang tid på å nå slaktemoden alder.

Det tar fire-fem år fra yngel til slakteklar kveite.

– På grunn av koronaviruset er vi ikke i nærheten av å nå målene vi har budsjettert med, sier han.

Rammer oppdretterne ulikt

Kommunikasjonssjef i Sjømat Norge, Øyvind André Haram, forteller at koronapandemien rammer oppdretterne ulikt.

– For dem som er avhengige av restaurantmarkedet, som kveiteoppdrettere, er det full stopp. For lakseoppdrettere som eksporterer ser vi at transporten tar lengre tid og blir dyrere. Fremover vil vi nok se at mer av laksen fryses, og oppdretteren må planlegge for langsiktige utfordringer, sier han.

Regionsjef i Domstein, Atle Jakobsen, må trå til på lageret etter å ha permittert 10 medarbeidere på avdelingen i Bergen. Foto: Ørjan Deisz

Må legge planene på is

I år hadde Sogn Aqua store planer om å utvide driften, selv om de har slitt med røde tall i flere år.

Selskapet har fått godkjent reguleringsplan i Høyanger kommune til et nytt landanlegg til 400 millioner kroner.

– Sannsynligvis må vi utsette planene, da det kan bli vanskelig å få med oss investorer på laget i disse krisetidene. Eller kanskje ikke, det er jo nå det burde satses på grønn industri, sier kvalitetssjefen.

Selskapet har foreløpig unngått permitteringer, og daglig leder Jan Arne Brekke sier at det ikke er et alternativ for å spare penger.

– Vi er helt avhengig av alle som steller med fisken og de som passer på at alt det tekniske fungerer døgnet rundt. De gjør en kjempejobb oppi alt det her og vi er helt avhengige av alle sammen.

Brekke regner med at tiltakspakkene fra myndighetene vil gjøre situasjonen lettere for bedriften som har store kostnader knyttet til strøm, fôr, oksygen og har mistet inntekten som følge av tiltakene mot korona.

– Vi kan ikke bare skalere ned eller nedbemanne. Det er umulig, sier han.