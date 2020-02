Arbeiderpartiet mener ikke noen av lakseskatt-utvalgets modeller er gode nok. Arkivfoto: Paul S. Amundsen

Ap avviser forslagene fra lakseskatteutvalget

Arbeiderpartiet sier nei til modellen som er lagt på bordet for innføring av grunnrenteskatt for oppdrett.

NTB

Publisert Published on 19.02.2020 09:48

Et regjeringsoppnevnt utvalg gikk i fjor høst inn for at oppdretterne bør betale grunnrenteskatt.

Men ingen av utvalgets modeller er gode nok, mener Arbeiderpartiet, som derfor har bestemt seg for å avvise utvalgets forslag.

Arbeiderpartiet er i prinsippet for grunnrenteskatt, men ønsker andre modeller enn de som er foreslått av lakseskatteutvalget, presiseres det.

I stedet går Arbeiderpartiet inn for en arealavgift eller produksjonsavgift som sikrer inntekter direkte til vertskommunene for oppdrettsanleggene.

