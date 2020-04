Konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix More

Mowi stenger foredlingsanlegg i British Columbia

Det skjer etter at det ble innført unntakstilstand i området.

Martin Hagh Høgseth

E24

Publisert Published on 02.04.2020 09:33

Oppdrettsgiganten Mowi har besluttet å stenge ned foredlingsanlegget i British Columbia, Canada, for å hindre spredning av coronaviruset,.

«For å støtte First Nation-samfunnene i Kitasoo/Xai’xais og deres beslutning om å isolere samfunnet i Klemtu, British Columbia, Canada, under coronavirus,» skriver Mowi Canada West i et nyhetsbrev, ifølge nettstedet.

Forrige uke ble det innført unntakstilstand knyttet til coronapandemien i British Columbia.

– Vi vet at disse tiltakene er utfordrende og forstyrrende. De er imidlertid nødvendige. Vi er takknemlige for alles innsats, og ser frem til å håndhilse og uttrykke vår takknemlighet på riktig måte når vi har kommet gjennom denne pandemien, sier Mowi Canadas HR-direktør Dan Dobrinsky, ifølge iLaks.