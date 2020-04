Foto: Robert F. Bukaty / TT NYHETSBYRÅN More

Mowi utsetter utbytte

Mowi utsetter beslutningen om å betale utbytte for første kvartal, og varsler om et svakere driftsresultat enn markedet ventet.

Ine Brunborg

E24

20.04.2020

Oppdrettsgiganten Mowi varsler mandag morgen et operasjonelt driftsresultat på 107 millioner euro i første kvartal. På forhånd var det ventet et resultat på 155 millioner euro, ifølge Infront.

Resultatet er også svakere enn fjorårets første kvartal, da det operasjonelle driftsresultatet landet på 196 millioner euro.

I årets kvartal var det operasjonelle driftsresultatet for slakt på 101 millioner euro, for salg og markedsføring var resultatet på 14 millioner euro, mens segmentet for fiskefôr landet på negative én million euro.

Utsetter utbytte

Mowi varsler samtidig at de utsetter beslutningen om å betale utbytte for første kvartal til andre kvartal.

Årsaken er at styret mener det er «essensielt» å beholde en sterk finansiell posisjon i møte med usikkerheten rundt coronaviruset, skriver Mowi i dagens oppdatering.

«Situasjonen er utfordrende for alle og Mowi er intet unntak. Selv om vår virksomhet har fortsatt å gå mer eller mindre normalt så langt, har vi flere kostnader enn vanlig på grunn av omfattende tiltak som er implementert internt og eksternt,» heter det.

Mindre slakt enn varslet

Selskapet slaktet til sammen 83.000 tonn med fisk i løpet av første kvartal. Fra før har Mowi guidet et volum på 84.000 tonn for denne perioden.

I dagens melding opplyser Mowi at de tjente mest per kilo på fisk fra Færøyene, der selskapet oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 2,80 euro kiloen. For Mowi i Norge var dette tallet på 1,65 euro, i Skottland tjente selskapet 0,65 euro, mens i Canada og Chile var tallet på henholdsvis 0,90 og 1,20 euro. Selskapet slaktet ikke fisk i Irland i løpet av første kvartal.

Mowi melder at deres netto rentebærende gjeld var på omtrent 1,36 milliarder euro ved utgangen av kvartalet, ekskludert effektene av regnskapsreglene IFRS 16. På forhånd var dette tallet ventet å være 1,344 milliarder euro, ifølge TDN Direkt.

John Fredriksens Mowi er det største oppdrettselskapet på Oslo Børs med en markedsverdi på 95,6 milliarder kroner.