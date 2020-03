Den nye sensorteknologien testes ut ved et av Mowis anlegg. Foto: Mowi More

Nå skal Mowi bruke maskinlæring og kunstig intelligens til å overvåke havbruk

Et hittil ukjent samarbeid mellom Mowi og teknologiselskapet Alphabet Xs datterselskap skal bruke maskinlæring og kunstig intelligens for å erstatte manuelle prosesser og øke presisjonen. Nå skal systemet testes og kan være klart til bruk tidlig neste år.

Publisert Published on 03.03.2020 10:29

En treårig forsknings- og utviklingsfase mellom verdens største lakseoppdretter, Mowi, og Alphabets innovasjonsselskap Xs datterselskap Tidal, er nå avsluttet.

Dette har resultert i et avansert sensorsystem som nå skal ut i en rekke Mowi-anlegg for storskala validering og datainnsamling. Dette er første gang prosjektet er kjent.

– Vi går inn i en valideringsfase nå og forventer å fullføre den i løpet av 2020 og ha systemet klart til bruk så fort som mulig etter det, sier Øyvind Oaland, teknologisjef i Mowi, til Sysla.

– I valideringsfasen skal vi teste systemets presisjon, kvantifisere løsningene og teste det ut som et beslutningsverktøy, fortsetter han.

Hvor stor investeringskostnaden er og hvor store besparelser det gir, vil ikke Mowi gå ut med før etter valideringsfasen.

Overvåker med kunstig intelligens

Det nyutviklede systemet henter inn sanntidsinformasjon om vektfordeling, fóringskontroll og automatisk lusetelling. Havbruksnæringens største utfordring er lus, og ved å oppdage lus tidlig kan dette spare næringen for mye ressurser.

Forbedret kamerateknologi og maskinlæring skal overvåke merdene, som så analyseres av kunstig intelligens.

Dagens regelverk sier at fiskeoppdretterne må ta opp 20 fisker, en gang i uken, for å sjekke fisken for lus. Dette synes ikke Oaland er nok.

– I en merd med 200.000 laks er ikke 20 fisker nok. Med vårt system vil vi kunne overvåke lusutviklingen kontinuerlig og fange det opp tidlig, sier Oaland.

Øyvind Oaland. Foto: Mowi More

– Mowi sin visjon er å lede den blå revolusjonen. Som verdens største havbruksselskap har vi et særlig ansvar for bidra til teknologiutvikling for å styrke våre konkurransemessige fortrinn og stadig forbedre vår produksjon av sunn og bærekraftig mat fra havet, sier Ivan Vindheim i en pressemelding.

Øker presisjonen

Med sensorteknologien kan oppdretterne følge med på fiskens utvikling i sanntid, uten å måtte ta fisken opp av vannet for kontroll. Den største gevinsten mener Oaland er presisjonen.

– Systemet erstatter noen operasjoner, men viktigere er det at den forbedrer registreringer, gir mer presis måling av vekt og vektutvikling, den gir realdata på lusutvikling og gir bedre beslutningsevne når det gjelder foring.

Regelverk på høring

Regelverket oppdretterne er underlagt i dag, er ingen hindring for den nye teknologien, mener Oaland.

– Allerede i dag er det åpninger i regelverket for å benytte ny teknologi, dersom den er like bra eller bedre, sier han.

Arbeid er imidlertid satt i gang for å forberede regelverket på den nye teknologien.

– 6. april er det høringsfrist på hvordan regelverket kan endres for å tilpasses bruken av ny teknologi.