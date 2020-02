Even Hopland i Sekkingstad forteller de ansatte på allmøtet at de trolig vil få tilbud om jobb hos dem. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Selskapet er dømt til å betale polske arbeidere 20 millioner i erstatning. Nå vil de slå seg konkurs.

– Vi ser ikke noe annet valg, sier en av eierne.

Bendik Støren

Torunn A. Aarøy

Publisert Published on 19.02.2020 07:07

På et allmøte i Sund Laksepakkeri fikk de ansatte beskjeden om at selskapet vil begjære seg konkurs.

De fleste arbeiderne er fra Polen. En tolk oversatte løpende.

– Vi ser ikke noe annet valg enn konkurs, sa medeier Eva Solhaug til forsamlingen.

Hun er en av tre eiere som etablerte Sund Laksepakkeri i 2018. Det skjedde i etterkant av konkursen i det forrige selskapet som drev med fiskeforedling på Skaganeset på Sotra.

Styreleder Kjersti Solberg (til v.) og styremedlem Eva Solhaug i Sund Laksepakkeri startet opp i 2018. Nå vil de slå seg konkurs. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Nå havner også det nye selskapet i skifteretten. Onsdag vil en advokat møte i retten og begjære selskapet konkurs, opplyser Solhaug.

Krav på 20 millioner kroner

I fjor sommer ble Sund Laksepakkeri og Sund Laks dømt i Bergen tingrett til å betale nesten 20 millioner i erstatning og advokatutgifter til 45 polske arbeidere.

Selskapet har anket avgjørelsen, og saken skal opp for lagmannsretten i april.

Retten mente selskapet diskriminerte de fagorganiserte i det tidligere driftsselskapet Norce Productions. Ingen av de fagorganiserte fikk jobb i det nye selskapet.

– Dommen har ført til at leverandører har trukket tilbake leverandørkreditten. Det gjør det vanskelig for selskapet å betale regningene sine, sier Eva Solhaug til BT.

– Er denne konkursen en måte å slippe å betale kravet til de tidligere ansatte?

– Hva skulle vi betalt med? Vi har jo ikke midler, sier Eva Solhaug.

Les også: Lakseselskap må betale nær 20 millioner i erstatning til 45 arbeidere

I dag er det rundt 90 ansatte på fabrikken sør på Sotra som jobber med slakting, filetering og pakking av laks. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Sekkingstad vil drive videre

Sund Laksepakkeri holder til i lokalene til Sekkingstad AS. Sekkingstad ønsker å drive fabrikken på Skageneset videre. Dette fikk de ansatte vite på allmøtet tirsdag.

– Dersom utviklingen går som jeg vil, vil bostyreren i konkursboet drive virksomheten videre et par dager, og etter det vil alle ansatte få tilbud om jobb hos oss, sa administrerende direktør Even Hopland i Sekkingstad AS på allmøtet.

Verken Kjersti Solberg i Sund eller Even Hopland i Sekkingstad ser for seg at kravet på 20 millioner vil bli overført til et eventuelt nytt selskap som Sekkingstad oppretter.

– Du kan ikke drive et selskap som starter med 20 millioner kroner i minus, sier Hopland og legger til at han ikke ser en risiko for at kravet kan bli videreført til et eventuelt nytt selskap.

Jobber i turnus

Sund Laksepakkeri har i dag 90 ansatte. De aller fleste er ikke bosatt i Norge, og pendler mellom Norge og sine hjemland. De jobber en turnus med fem uker på jobb og tre uker fri.

Sekkingstad har en plan om å beholde samme driftsmodell og betingelser for de ansatte hvis de tar over.

– Hva gjør at dette er liv laga når dagens selskap ikke klarer driften?

– Vi tror det er mulig å drive lønnsomt på Skaganeset. Det har vært mulig før. Men det har vært vanskelig å drive med en rettssak gående samtidig som vi skal slakte og foredle laks, sier Hopland.

– Har dere vurdert de risikoen for at dere også kan bli saksøkt av dem som gikk til sak mot Sund Laksepakkeri?

– Jeg kan ikke se på hvilket på grunnlag eller hvorfor de skulle velge å saksøke et annet selskap som starter opp. Det er ikke en risikovurdering vi gjør, sier Hopland.

Strammet inn

Etter at megling ikke førte frem mellom laksepakkeriet og de 45 polske arbeiderne i januar, begynte leverandørene å stramme inn.

– Nå ville de ha betalingen kontant og med én gang, før selskapet hadde rukket å tjene pengene. Vi har hatt denne dommen over oss. Det har gjort at leverandørene har fått angst etter at meglingen ikke førte frem, sier styreleder Kjersti Solberg.

Sekkingstad har tidligere gått inn og garantert for betalingene. Det har de sluttet med. Solberg har forståelse for at de ikke vil putte mer penger inn i Sund.

– Vi greier ikke å drive skikkelig med et slikt krav. Det er ingen som vil investere i oss eller putte noe mer penger i oss så lenge dette henger over hodet på oss, sier Solberg.