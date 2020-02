Geir Inge Sivertsen skrev i januar under på årsregnskapet til et Tromsø-basert byggfirma, til tross for at han i forrige uke sa at han trakk seg fra alle styreverv i november. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix More

Sivertsen signerte årsregnskap to måneder etter at han hadde sagt fra seg «alle styreverv»

Geir Inge Sivertsen skrev i januar under på regnskapet i et selskap han var styreleder i, til tross for at han angivelig hadde sagt fra seg alle styreverv.

Onsdag i forrige uke skrev Dagens Næringsliv at fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) beholdt flere styreverv etter at han ble statssekretær og senere fiskeriminister, selv om hovedregelen er at slike verv bør unngås når man har politiske lederstillinger i regjeringsapparatet.

Sivertsen tok ifølge DN først affære da avisen 14. februar sendte spørsmål om han hadde tenkt å fortsette å sitte i styrene til en rekke selskap han fremdeles sto oppført med verv i.

Tiltrådte i november

Fiskeriministeren mener påstanden om at han trakk seg fra vervene etter DNs spørsmål er feil, og i et innlegg mandag denne uken skrev han:

«Jeg sa fra meg mine styreverv da jeg ble statssekretær i november.»

Sivertsen tiltrådte som statssekretær 4. november.

Torsdag skriver Aftenposten at dokumenter de har fått innsyn i fra Brønnøysundregistrene, viser at Sivertsen 17. januar signerte 2019-regnskapet for entreprenørselskapet Integral Bygg AS i egenskap av styreleder.

– Så snart det var praktisk mulig

Fiskeriministerens kommunikasjonssjef Marianne Røiseland skriver i en epost til Aftenposten at Sivertsen, da han ble statssekretær, umiddelbart varslet selskapene om at han ville fratre.

«Noen ble fratrådt umiddelbart, andre så snart det var praktisk mulig. For disse selskapene, deriblant Integral Bygg, ga Sivertsen beskjed 14. februar om at han fratrer med umiddelbar virkning», skriver hun.

Overfor NTB understreker Røiseland at Sivertsen ikke har deltatt i styremøter etter at han ble utnevnt til statssekretær og heller ikke har mottatt styrehonorar.

Personen som sto oppført som selskapets andre medlem av styret, sier at Sivertsen hadde gitt beskjed at han skulle fratre og at signeringen av årsregnskapet var «en formalitet».