«Ocean Farm 1» er Salmar sin første havmerd. Foto: Salmar

Nå er denne giganten godkjent for værutsatte områder

«Ocean Farm 1» er verdens første DNV GL-sertifiserte offshore oppdrettsanlegg.

Publisert Published on 03.02.2020 11:06

Salmar sin første havmerd «Ocean Farm 1» ble tatt i bruk allerede i 2017, og ligger foreløpig innaskjærs på lokaliteten Håbranden, sørøst for Sørburøya og Froan naturreservat i Trøndelag.

«Ocean Farm 1» kan ta 1,5 millioner fisk, og er det første anlegget som er bygget for drift i værutsatte havområder.

Havmerden har løsninger fra både havbruks- og offshoreindustrien, og er det første som er sertifisert i henhold til DNV GL sin standard.

– Det at oppdrettsanlegg nå også kan operere i værutsatte områder til havs skyldes i hovedsak kombinasjonen av kunnskap fra både offshoreteknologi og fiskeoppdrett, sier Olav Andreas Ervik, administrerende direktør i SalMar Ocean i meldingen.

– Gir nye muligheter

Oppdrettsanlegget ble levert fra Wuchang Shipbuilding Industry Group i Qingdao i Kina i juni 2017, og deretter fraktet til Norge for installering.

DNV GL har levert tredjeparts verifisering og sertifisering av anleggets design, konstruksjon, transport og installasjon.

I høst ble det kjent at Salmar etablerte et nytt datterselskap for havbasert oppdrett, Salmar Ocean, og skal investere flere milliarder i denne produksjonsmetoden.

– Det å bruke offshore og maritim kompetanse i en ny kontekst gir nye muligheter innen havbruk. I banebrytende prosjekter som dette er det helt avgjørende med kvalitetssikring og risiko-minimering, sier Ervik.

Planlegger ny havmerd

Salmar er også i gang med utviklingsarbeid til en ny havfarm, «Smart Fish Farm», som skal være en spesialdesignet dypvannsmerd for oppdrett i åpent hav.

«Smart Fish Farm» skal tåle vesentlig mer eksponerte områder og skal kunne romme tre millioner laks, dobbelt så mye som «Ocean Farm 1».

– Dette har vært et svært spennende prosjekt, som har gjort det mulig for oss å demonstrere det brede spekteret av teknisk kompetanse DNV GL har – og som er helt nødvendig i slike innovasjonsprosjekter, sier Geir Fuglerud, DNV GLs direktør for Offshore Classification.

– Ocean Farm 1 er det første av flere kommende eksponerte havbruksprosjekter i Norge og markerer trolig begynnelsen på en ny æra for bærekraftig havbruk, sier Fuglerud.

