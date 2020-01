«Norwegian Gannet» mister over 6 millioner kroner i støtte fra Kystverket. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Kystverket kutter i støtten til «Norwegian Gannet»

Den offentlige støtten til rederiet Have Line reduseres som følge av at slaktebåten frakter for lite laks, skriver Teknisk Ukeblad.

Publisert Published on 31.01.2020 15:25

I 2019 fikk rederiet Hav Line, som eier den omstridte slaktebåten «Norwegian Gannet», 20,1 millioner kroner i tilskudd fra Kystverket for å overføre godstransporten fra vei til sjø.

«Norwegian Gannet» henter fisk rett fra merdene langs vestlandskysten, slakter den om bord, og frakter den til en fisketerminal i Hirtshals i Danmark. Formålet er at fisken skal komme raskere ut på markedet.

Mister 6,2 millioner

Fordi slaktebåten nå leverer mindre fisk enn estimert, er den opprinnelige støtten fra Kystverket på 20,1 millioner kroner nå nedjustert til 13,9 millioner kroner, skriver Teknisk Ukeblad.

Den opprinnelige planen var at slaktebåten skulle overføre 212.488 tonn fisk i løpet av støtteperioden på tre år. Ifølge Teknisk Ukeblad ender slaktebåten opp med å frakte 66.270 tonn mindre enn estimert i løpet av perioden.

Les også: Slik fungerer den omstridte slaktebåten

Støtten er fordelt over leveranser på tre perioder:

I første periode, fra januar 2018 til desember 2019 fraktet båten 15.219 tonn, mens den opprinnelige planen var å frakte 47.900 tonn.

I andre periode i 2020 var planen å frakte 78.138 tonn, dette er nå nedjustert til 61.000 tonn.

Også i tredje periode i 2021 er estimatene nedjustert, fra 86.450 tonn til 70.000 tonn.

«Teknisk innkjøring»

Hav Line viser til at de svake tallene fra første periode skyldes at båten har hatt en teknisk innkjøringsfase.

I et vedtak som Teknisk Ukeblad har fått innsyn i skriver rederiet at de forventer å øke volumene i søknadsperioden.

«Havlines egenvurdering av måloppnåelse er at det teoretisk sett er mulig å hente inn volum i senere perioder», heter det videre i vedtaket.

Foruten tilskuddet fra Kystverket har «Norwegian Gannet» mottatt offentlig støtte fra flere hold. Enova støttet skipet med 6,55 millioner kroner for at det skulle bygges med hybriddrift. I tillegg har forskningsfondet til fylkeskommunene støttet slaktebåten med 3 millioner kroner.

Administrerende direktør i Hav Line, Kristian Haugland, vil ikke kommentere saken.

Konflikten rundt den omstridte slaktebåten har tidligere vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør episoden her: