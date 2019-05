1. Arbeidsmarkedet for oljebransjen strammer seg til

Onsdag presenterte SR-Bank sitt ferske konjunkturbarometer. Rapporten etterlater ingen tvil om at det er stor optimisme i oljebransjen, noe som betyr hardere kamp om arbeidskraften. Ifølge sjeføkonom Kyrre Knudsen har bedriftene nå problemer med å finne de riktige folkene.

Høyere aktivitet i norsk oljebransje gir kamp om arbeidskraften. Det er godt nytt for arbeidstakerne etter en krise som førte til at 50.000 jobber forsvant i bransjen.

På Rosenberg i Stavanger ser man til Australia, Sør-Afrika og Canada for å finne arbeiderne det er behov for.

– Vi merker at markedet strammer seg til, sier Rosenberg-sjef Jan T. Narvestad til Sysla.

De siste årene har det kommet flere signaler som tyder på at olje- og gassbransjen ikke lenger er like attraktiv for unge arbeidssøkere og studenter. Oljekrise og klimakrise har skapt skepsis blant de unge. Hør episoden av Det vi lever av om nettopp dette.

Equinor er blant selskapene som skal ha inn mange nye. Oljegiganten har tidligere sagt at 150 nye fagarbeidere skal ansettes i år, men nå har antallet økt.

– Vi skal ta inn 100 flere enn det vi har sagt tidligere, sier pressekontakt Morten Eek til Sysla fredag denne uken.

2. Dødsalgen koster en milliard for oppdrettsbransjen

– Vi får komme tilbake til tallene, men det blir fort verdier for mellom 150 og 200 millioner kroner, sier daglig leder Ottar Bakke i Ballangen Sjøfarm iOfoten i Nordland til NRK.

Selskapet han leder hadde tidligere i uken mistet over halvparten av fisken, rundt 2,7 millioner fisk.

DN meldte onsdag at dødsalgen trolig vil koste oppdrettere rundt en milliard kroner. Konsekvensene for bransjen lokalt er katastrofale, og enkelte lakseoppdrettere frykter for økt ledighet etter algekrisen.

– Det er kolossale verdier det er snakk om, og det får alvorlige konsekvenser. Det blir stor arbeidsledighet på lakseslakteriene, verkstedene og kassefabrikkene. Dette er ikke svartmaling, det er enkel matematikk, sier daglig leder Tom Jarle Bjørkly i Mortenlaks til Dagens Næringsliv.

Det er oppblomstring av den såkalte «dødsalgen» Chrysochromulina leadbeateri som har forårsaket laksedøden, melder Havforskningsinstituttet.

Algen er planteplankton som flyter fritt i vanmassene og er vanlig langs norskekysten. Dette er ikke første gang algen har ført til laksedød i området. En større oppblomstring fant sted i mai og juni 1991, samt en mindre oppblomstring i mai 2008.

Tirsdag morgen meldte rederiet Hav Line at de sender slaktebåten «Norwegian Gannet» til Nord-Norge for å redde verdier fra algeeksplosjonen.

– Dette er en fryktelig vond sak og en tragedie for alle dem som rammes. Her må hele næringen stå sammen og bidra med det de kan. Vi håper og tror at «Norwegian Gannet» kan gjøre en forskjell, sier sjef i eierselskapet Hav Line, Carl-Erik Arnesen i en melding tirsdag.

Slaktebåten «Norwegian Gannet» henter fisken rett fra merdene, slakter den om bord og tar den direkte videre til markedet.

3. DSD selger Norled til utlandet for over to milliarder kroner

Det Stavangerske Dampskipsselskap (DSD) kvitter seg med ferjer og hurtigbåter ved å selge Norled. Det markerer slutten på en 164 år lang historie for rederiet.

Det familieide selskapet selger til det nordiske infrastrukturselskapet CapMan Infra og det kanadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management med en halvpart hver.

DSD opplyser ikke hva kjøpesummen er, men etter det Sysla erfarer skal den ligge i overkant av to milliarder kroner for alle aksjene. Norled har vært et heleid datterselskap av DSD.

Denne uken kunne Sysla også rapportere om resultatene fra driften av DSD i 2018. De viser at selskapet ikke har hatt bedre tall siden 2010. Selv om omsetningen falt noe fra 5,9 mrd. til 5,67 i 2018, endte resultatet før skatt på 109 millioner kroner – opp fra 68 millioner i 2017.

Omsetningsfallet skyldtes at godsrederiet Nor Lines ble solgt i 2017 og at betydelige inntekter med det ble borte.

– I våre øvrige forretningsområder økte inntektene. Vi er egentlig veldig godt fornøyd med fjoråret. Den underliggende driften har vært god, sier konsernsjef Ingvald Løyning til Sysla.

Norled, som DSD nå har solgt, har de siste årene vært DSDs mest lønnsomme datterselskap og en viktig grunn til at konsernet ikke har levert dårligere tall. I fjor omsatte Norled for 2,37 milliarder kroner, og 228 millioner kroner før skatt var det beste resultatet noen gang.

4. Offshorerederiene sikret flere kontrakter

Denne uken har Sysla Maritim meldt om flere kontrakter for offshorerederiene.

Siemens Gamesa Renewable Energy har utvidet sin kontrakt med Eidesvik Offshore for skipet «Acergy Viking» med ett år, skriver offshorrederiet i en børsmelding onsdag. I november i 2018 ble kontrakten mellom Siemens Gamesa forlenget frem til 2021.

Også Eidesviks fartøy «Viking Athene» har fått ny avtale denne uken. Aker BP har tildelt offshore-rederiet en ny kontrakt for skipet. Båten går i arbeid for oljeselskapet i tredje kvartal av 2019 og har en varighet på seks måneder. Rett over sommeren får to av Solstad Offshores forsyningsskip arbeid for Wintershall DEA sin borekampanje.

Boreriggen West Mira skal bore ti brønner i løpet av en tredve-måneders periode. Til å støtte boreroperasjonen skal Solstad-skipene «Normand Falnes» og «Normand Naley» benyttes.

DOF-gruppen har sikret flere kontrakter for sin flåte i Brasil for de neste månedene, ifølge en børsmelding onsdag denne uken. «Skandi Rio», «Skandi Seven» og «Skandi Niterói» har alle fått jobb i Brasil. Les mer om det her.

Det delvis GC Rieber-eide seismikkselskapet Shearwater GeoServices har blitt tildelt arbeid utenfor kysten av Senegal av selskapet Woodside Energy. Det er skipet seismikkfartøyet «Polar Marquis» som skal på oppdrag.

5. DOF vil trolig bryte med lånevilkår i nær fremtid

DOF-gruppen melder denne uken om problemer med å håndtere gjelden.

– På grunn av en fortsatt utfordrende markedssituasjon har konsernet opplevd at refinansiering av lånene er veldig utfordrende, skriver selskapet i årets første kvartalsrapport.

Styret konkluderer med at denne nye situasjonen mest sannsynlig vil føre til at konsernet bryter med vilkårene i låneavtalene i nær fremtid.

Investorene på Oslo Børs svarte med å senke aksjekursen. Torsdag morgen var aksjen ned hele 40 prosent før den steg noe igjen ut over dagen. Den siste måneden er selskapets aksje ned 44,7 prosent.

– Ledelsen vil inngå dialog med de involverte parter og har tro på at det er mulig å komme frem til en avtale som gjør det mulig å løse den utfordrende situasjonen, skriver selskapet som samtidig presiserer at dette ikke er en garanti for et vellykket utfall.

