Vake, som har utviklet en teknologi som finner skip i satelittbilder, var en av flere oppstartsbedrifter som hadde “speeddate” med investeringsselskapet Horizons Ventures forrige uke.

Selskapet er eid av Hong Kongs rikeste mann, Li Ka-sing, og har tidligere gjort investeringer i tidlig fase i selskaper som Facebook, Skype og Spotify. Sammen med stiftelsen til Li Ka Sing har de gjort tidlig-investeringer for over 350 millioner dollar.

Forrige uke var Horizons Ventures i Bergen for å møte norske oppstartsbedrifter. Hvert selskap fikk et kvarter med de utsendte fra Horizons.

Selskapene som fanger Horizons interesse vil bli kontaktet igjen om fjorten dager, og kan ende opp med større finansielle muskler og et stort kontaktnett i ryggen.

Skipsovervåkning uten ATS

Selskapet Vake, som holder til i Oslo, har laget en teknologi som finner skip i satelittbilder. Særlig er teknologien aktuell for å finne skip som har slått av sporingsverktøyet AIS, som er installert på alle større fartøy.

Mulige kunder er både myndighetsinstanser som Kystvakten og lignende, og større selskaper med virksomhet til sjøs, for eksempel oljeselskaper som må ha full kontroll rundt plattformene sine.

Grunnlegger og forretningsansvarlig i Vake, Thomas Stendahl Leira, mener møtet med Horizons hadde perfekt timing for dem. Selskapet har nå penger til å drive selskapet i ett år til, og kan bruke den tiden på å utvikle en relasjon til investorene.

Han sier møtet med Hongkong-investorene gikk bra.

– Det var veldig tilstedeværende folk, med gode spørsmål og observasjoner. Vi fikk det vi hadde håpet på: at noen med en veltrent bullshit-detektor scannet budskapet vårt. Når det ender i en positiv og fremoverrettet dialog er det veldig gøy, sier han.

Karbonfangst fra Bergen

Compact Carbon Capture, som har sitt hovedkontor på Marineholmen i Bergen, fikk femten minutter med investorene. Bergensselskapet ønsker å hente inn i overkant av 15 millioner dollar, tilsvarende i rundt 140 millioner kroner, i løpet av første halvår 2020, og sier møtet med Horizons var spennende.

– Det virket som de hadde god innsikt i det vi driver med. Jeg håper det vil føre til en videre diskusjon fremover, sier daglig leder Torleif Madsen til Sysla.

Selskapet har utviklet en kompakt CO2-fangstteknologi som gjør at renseanleggene blir mindre.

Madsen sier selskapet er i kontakt med flere investorer. Pengene skal de til det som gjenstår av testing, samt salg og markedsføring, og bygging av et transportabelt demonstrasjonsanlegg som kan testes hos ute hos kunder.

– Vi er på pilotstadiet, og vet at teknologien virker. Vi mangler kontantstrøm i dag, men samtidig er det ikke fryktelig lenge til vi får det, så vi får se hvordan timingen passer for forskjellige investorer, sier Madsen.

Ambisjonen for selskapet er å redusere investeringskostnaden for CO2-fangst med 50 prosent.

Vindkraft frå Voss

Et annet selskap som fikk noen minutter på enerom med storinvestorene var Voss-baserte Kitemill. Selskapet er for tiden i en prosess for å hente inn 50 millioner kroner, og har allerede en industriell investor som er klar til å gå inn med halvparten. Selskapet ønsker å matche dette med en finansiell investor, for å få inn en miks av perspektiver.

– Horizons passer veldig bra inn i dette. Vi setter pris på å komme til bordet og snakke med alle vi kan, sier Thomas Hårklau, grunder og daglig leder i Kitemill, til Sysla.

Har sier selskapet er i kontakt med flere interessenter, og håper å lande investeringen så fort som mulig.

– Det å få inn en ny investor er litt som å gifte seg, så en må vite at kjemien stemmer. Men det var god kjemi her, så det er en god start, sier han.

Han sier selskapet nå har utviklet det meste av teknologien, og at det som gjenstår nå er industrialisering av produktet. Det koster penger, og tar tid, men har mindre risiko. Selskapet vil også gå fra syv til tolv ansatte innen det neste halvåret.

Batteri fra Stavanger

Stavanger-baserte Beyonder, som lager batterier, fikk også møte investorene.

Selskapet har nylig hentet inn 20 millioner kroner. I første kvartal 2020 vil de hente inn ytterligere 150 millioner kroner, i en kombinasjon av egenkapital og annen finansiering.

– Det gjelder å gjøre et godt inntrykk der og da, og få de til å fange interessen for prosjektet. Vi er i en fase nå der vi prøver å åpne nye dører hele tiden. Vi jobber bredt for å sikre denne emisjonen, sier daglig leder Svein Kvernstuen til Sysla.

Selskapet bygger nå et produksjons og utviklingssenter på Forus utenfor Stavanger, der de skal produsere 300.000 battericeller i året. Denne satsingen skal nå finansieres, og Horizon kan være aktuelle her, sier Kvernstuen.

I tillegg vil selskapet å bygge en fullskala fabrikk i Norge. En slik beslutningen vil bli tatt i 2021, og selskapet ønsker å ha fabrikken i drift innen 2023. Det vil bli en milliardinvestering, sier Kvernstuen.

Beyonders hovedprodukt er et batteri som er en hybrid mellom et vanlig batteri og en såkalt superkondensator. Der et vanlig batteri kan holde mye energi, men har begrenset overføringsevne, kan en superkondensator lades opp og ut veldig fort, men har dårligere evne til å holde på energien.

Beyonders hybrid skal ta gode egenskaper fra begge deler, slik for eksempel en ferge skal kunne lades på to minutter og likevel komme seg helt over fjorden.

Energikuler fra Trøndelag

Heimdall Power, som lager sensorer til strømnettet, har akkurat fått med seg BKK, Lyse og Hafslund ECO på laget som investorer. I neste investeringsrunde, om 18-24 måneder, vil være snakk om en investering på rundt 100 millioner kroner. Da vil en investor som Horizons kunne passe bra, sier daglig leder Brage Johansen.

– Vi skal bli en global aktør, og snakker antakelig om hundre tusener av sensorer. Jeg tror det er få selskaper fra Norge som har et slipt potensial, sier Johansen.

Heimdall Power, som har utspring i Steinkjær og med ansatte både i Norge og Tyskland, lager kuler som festes på høyspentlednigner og overvåker tilstanden på nettet. Dette åpner for en helt annen utnyttelse av strømnettet, som i dag driftes uten direkte overvåkning av kapasiteten på linjene.

I snitt vil for eksempel det amerikanske nettet kunne øke kapasiteten med 25 prosent, sier Johansen. Det kommer godt med når samfunnet blir stadig mer elektrifisert.

Selskapet gjør nå sine første installasjoner i Norge, Sverige og Frankrike, og leverte nettopp sin første kommersielle installasjon i Tromsø.

Vi bygger nå en større teknisk og kommersiell organisasjon, og skal begynne så smått å erobre verden, sier Johansen.

Unik mulighet

Møtene var del av Norway Investor Summit 2019, arrangert av Acceler8 og ledet av Silje Vallestad.

Leira i Vake mener Norge trenger slike tiltak som kan bringe oppstartsselskaper i kontakt med potensielle investorer. Noe av det vanskeligste for en oppstartsbedrift er nettopp å komme i en posisjon til å fortelle budskapet sitt til investorer, sier han.

Et av selskapene Horizons har investert i er Impossible Foods, som lager kunstig, plantebasert kjøtt.

– Horizons sto frem tidlig som det beste investeringsfirmaet i Asia for oss. De er en veldig lidenskapelig organisasjon, sier Nick Halla, konserndirektør for internasjonale kunder og dagligvare i Impossible Foods til Sysla.

Det finnes riktig nok ikke veldig mange som investerer i selskaper i tidlig fase i Asia, vedgår Halla, men understreker at Horizons hadde høy troverdighet.

Han sier Horizons ser etter visjonære investeringer, og råder norske selskaper til å tenke stort.

Horizons gikk inn i Impossible Foods i 2014. Etter den siste finansieringsrunden i år verdsettes nå selskapet til to milliarder dollar.