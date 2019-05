Mange selskaper har denne uken sluppet resultatene fra første kvartal 2019:



32 milliarder fra Petoro til statskassen

DNO skal investere 1,3 milliarder på norsk sokkel

Nå er ratene bedre for Odfjells kjemikalietankere

Kværner forventer 1 milliard mer i inntekter

Halvannet år har gått siden de tyske konkurrentene Wintershall og Dea kunngjorde at de skulle slås sammen. Det tok lenger tid enn planlagt, men i forrige uke var fusjonen et faktum.

Alv Bjørn Solheim (60), nyutnevnt norgessjef for Wintershall Dea, går imidlertid ikke med på at de er i mål.

– Nei, det er nå det begynner, slår Solheim fast i sitt første intervju som toppsjef.

En av Solheims første oppgaver som sjef blir å kutte 200 stillinger – nesten en tredjedel av dagens bemanning.

– Slike prosesser er aldri enkle, men jeg tror det skal gå rimelig greit. Vi har planlagt dette i lang tid, og organisasjonen er godt forberedt. Når to selskaper slås sammen, blir det en del doble funksjoner. Det sier seg selv.

Den siste tiden har selskapet fått mest oppmerksomhet for dårlige nyheter fra Maria-feltet i Norskehavet. Feltet ble stengt i februar på grunn av dårlig produksjon, men ble denne uken åpnet igjen.

Rettssak:

Tidlig i april møtte en offshorearbeider Lundin Norway i Asker og Bærum tingrett. Mannen hadde saksøkt selskapet med krav om fast jobb etter å ha gått i turnus som innleid instrumenttekniker på Edvard Grieg-plattformen i nesten fire år – fra 7. januar 2015 til 26. desember i fjor. Nå er dommen klar, og den 37 år gamle arbeideren fikk ikke medhold.

Sikret milliardkontrakt:

Tirsdag ble en fantastisk dag for eieren av fiskeforedlingsbedriften Inka AS på Os i Hordaland. På dagtid håvet han inn en milliardkontrakt fra bergensfirmaet Seaborn AS. På kvelden ble det seier til favorittlaget Liverpool. Nå bygger han ny fabrikk og dobler antall ansatte.

Stengte plattformer:

Equinor måtte denne uken stenge fem plattformer. De fire plattformene som utgjør Oseberg har fått nedstengt produksjonen, men også Veslefrikk-plattformen, som leverer sin produksjon over feltsenter Oseberg, er stengt.

Kutter jobber:

I fjor sommer ble det kjent at Kongsberg Gruppen skulle kjøpe Rolls-Royce Commercial Marine. Nå er det klart at oppkjøpet medfører en betydelig nedbemanning, ifølge E24. 260 mister jobben.

Oljenedturen traff Norge i 2014, men det gikk noen år før Clampon for alvor begynte å blø. 2016 og 2017 ble kriseår for subsealeverandøren. Fra en toppbemanning på over 100 personer, måtte rundt 40 gå. Omsetningen ble halvert, og driftsresultatet var flere titalls millioner i minus.

Men i fjor snudde det. Konsernet hadde i 2018 det Aldal kaller et solid overskudd, på rundt 18 millioner.

– Det er deilig. Industrien har kommet i gang igjen. Det er en kombinasjon av at oljeprisen har gått opp, og at vi jobber mer fornuftig. Før var dette en bransje som plagde seg selv med overdokumentasjon. Det fenomenet er der fremdeles, men ikke i så alvorlig grad, forteller Clampon-sjef Dag Aldal.

Få også med deg disse:

Han blir ny toppsjef i Endúr

Brudd i sokkeloppgjøret

Seadrill og Equinor må svare etter borehendelse i Barentshavet

Okea vil hente 879 millioner

Et besøkssenter formet som et lakseøye? Ja, du leste riktig.

Svalbard-skipet MS «Polarsyssel» får mer penger til å seile

Trønderenergi får bygge vindkraft på Frøya

Ukens kontrakter:

DOF Subsea sikret Nordsjø-jobber for 80 millioner

Etter mer enn tre år i opplag er denne båten på vei ut

Mer jobb til Havila Fortune og Havila Aurora

Oceaneering sikret Wintershall-kontrakt

Fosen Yard sikret storkontrakt på havmerder

Mest lest:

1. Sikret milliardkontrakt: Bygger ny fabrikk og dobler antall ansatte

2. Derfor ligger dette gigantskipet i fjorden

3. Offshorearbeider tapte mot oljeselskapet Lundin i retten

Podkast

De siste årene har kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja – preget norsk oljedebatt. I april tok saken en ny vending da Arbeidspartiet sa nei til konsekvensutredning av området. I siste episode av vår podkast spør i om oljevirksomhet i LoVeSe er lagt dødt for godt?