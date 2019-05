Mandag startet lønnsforhandlingene mellom organiserte riggansatte innenfor flyteriggområdet og Rederiforbundet. Det var satt av to dager til forhandlingene mellom organiserte riggansatte i fagforbundene Industri Energi og Safe og Rederiforbundet.

Begge fagforbundene fører separate forhandlinger med Rederiforbundet.

Nå melder begge fagforundene, Industri Energi og SAFE, at det er brudd i deres forhandlinger med Rederiforbundet.

Avstanden er stor

– Jeg kan bekrefte at det er brudd mellom SAFE og Rederiforbundet, sier Hilde-Marit Rysst, leder av SAFE til Sysla.

Forhandlingene har handlet om lønnsvilkår.

Avstanden mellom partene har vært stor, sier Rysst som melder at de er i gang med de formelle prosessene for mekling hos Riksmekleren. Hun sier at faren for streik er stor.

– Hvis vi skal tenke på hvor stor avstand det er mellom oss på dette tidspunktet så er det absolutt stor fare for det, sier Rysst.

Forhandlingslederen fra Rederiforbundet mener det ikke finnes grunnlag for kravene som fagforbundene stiller. Han mener bedriftene i næringen fortsatt er i en tøff markedssituasjon.

– Tross tegn på stigende aktivitet sliter rigg- og borenæringen fortsatt med krevende markeder og det er ikke grunnlag for et lønnsoppgjør i nærheten av de kravene som arbeidstakerne fremsatte – krav som lå langt over «frontfaget» og skiller seg vesentlig fra hva andre grupper i samfunnet krever, sier Rederiforbundets forhandlingsleder Jakob Korsgaard fra Maersk Drilling i en melding.

Begge forbundene advarer om streik

Også mellom Industri Energi og Rederiforbundet er det brudd i forhandlingene.

– Våre medlemmer og tillitsvalgte har tatt stort ansvar gjennom årene med krise. Riggnæringen er nå på vei opp, da er det rett og rimelig at vi skal ha kompensert, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi i en pressemelding.

Også dette fagforbundet går nå til Riksmekleren for mekling. Fører ikke de neste forhandlingene frem blir det streik, advarer forbundet.

Dato for meklingene hos Riksmekleren er ikke satt.

Industri Energi har 4150 medlemmer innenfor flyteriggområdet. Tallet inkluderer også medlemmer som jobber på utenlandsk sektor, midlertidig ansatte og langtidssykmeldte.