Oljeleverandøren Weatherford har bak seg en rekke tøffe år. I fjor ble det et underskudd før skatt på 361 millioner kroner i Norge. Inntektene falt fra én milliard til 838 millioner kroner. I toppåret 2014 var tilsvarende tall 1,5 milliarder kroner.

Bare ett av de siste seks årene, i 2015, har selskapet bokført positivt resultat. Det samlede underskuddet siden 2013 har vært 732 millioner kroner.

Nedbemanning

“Oljeservicebransjen er fortsatt inne i en utfordrende periode, selv om operatørselskapene nå har økt investeringene noe og en ser en forsiktig optimisme,” skriver Weatherford Norge i sin årsrapport.

Norgessjef Geir Egil Møller Olsen ønsker ikke å kommentere 2018-tallene. Han henviser til selskapets hovedkontor i Houston, som ikke har besvart Syslas henvendelse.

Weatherford leverer produkter og tjenester knyttet til boring på norsk sokkel og har hovedkontor på Forus. Selskapet hadde rundt 330 ansatte i Norge i fjor og har hatt flere nedbemanninger de siste årene.

“Store variasjoner i aktivitetsnivået representerer utfordringer relatert til bemanningsnivået og kompetanse,” skriver selskapet i årsrapporten.

Konkursbeskyttelse

Også globalt sliter Weatherford. I mai søkte konsernet om konkursbeskyttelse under amerikansk lov, såkalt Chapter 11. Selskapet er nå inne i en finansiell restrukturering for å komme ut av uføret.

Det er imidlertid ikke ventet at dette vil få direkte følger for den norske virksomheten. Det er ventet at både morselskapet og alle underliggende virksomheter vil klare å innfri sine framtidige forpliktelser.

“Konsernledelsen venter derfor at alle underliggende selskap vil fortsette driften som før,” står det i årsrapporten.

“Det er ventet at konsernet kommer fram til en gjeldsordning, og styret mener at Chapter 11-prosessen ikke vil ha vesentlig negativ innvirkning på Weatherford Norges daglige operasjonelle drift,” står det videre.