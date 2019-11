Mens DOF står midt i forhandlinger om en større restrukturering, leverte selskapet torsdag resultatet for tredje kvartal.

Resultatet ble et underskudd på hele 2,1 milliarder kroner i kvartalet, tynget blant annet av at selskapet må skrive ned verdien av skipene sine på grunn av usikkerheten rundt forhandlingene.

Beste drift siden 2016

Konsernsjef Mons Aase trekker frem at selskapet driftsmessig gjør det bra, og at selskapet klarer å vinne kontrakter og holde båtene i arbeid.

For plattform-supply-fartøyene (PSV) ble flåteutnyttelsen 94 prosent i kvartalet, mot 90 prosent i samme kvartal i fjor, mens utnyttelsen for ankerhåndteringsskip (AHTS) var 75 prosent mot 69 prosent i fjor. Subsea-flåten, som inkluderer båtene til DOF Subsea, fikk en utnyttelse på 81 prosent mot 75 prosent i samme kvartal i fjor.

– Det vi kan gjøre er å fokusere på å holde driften på et godt nivå. For driften var tredje kvartal det beste kvartalet siden andre kvartal 2016, sier Aase til Sysla.

Samlet fikk gruppen et driftsresultat før av- og nedskrivinger på 759 millioner i pluss. Etter nedskrivinger på nær en milliard kroner, hvorav det meste var innen subsea, samt avskrivinger, blir driftsresultatet likevel -503 millioner kroner.

Den positive underliggende driften bidrar likevel godt inn i forhandlingene, mener Aase.

– Driften går bedre, og det er derfor vi har tro på at det skal bli en løsning. Alle ser at selskapet er et bra selskap, og det hjelper, sier han.

Les også: Mons Aase tror på en løsning for DOF

Aase opplever at de fleste som deltar i forhandlingene er støttende.

– Det er jo mange stakeholders, men de fleste er positive, sier han.

Fått utsatt bankinnbetaling

Selskapet forhandler nå med både obligasjonslånseiere, banker og aksjonærer om en langsiktig finansieringsløsning for selskapet. Styreleder og storeier Helge Møgster har allerede sagt seg villig til å skyte inn 200 millioner kroner i fersk egenkapital.

Fakta Forlenge Lukke Finansieringen av DOF DOF ASA har per tredje kvartal 2019 langsiktig gjeld på 11,8 milliarder kroner til kredittinstitusjoner (banker), og 2,1 milliarder kroner i obligasjonslån. I tillegg har selskapet kortsiktig gjeld på 4,7 milliarder til kredittinstitusjoner og 467 millioner i obligasjonslån. Selskapet har hatt problemer med å få refinansiert sine banklån, og viser til at flere banker ønsker å redusere sin eksponering mot sektoren. Selskapet har også fått utsettelser for innbetalinger på obligasjonsgjelden (se annen faktaboks). Styreleder Helge Møgster i DOF er gjennom sitt selskap Laco AS klar til å skyte inn 200 millioner kroner i ny egenkapital i DOF, dersom selskapet oppnår en “tilfredsstillende refinansieringsløsning”. Møgster kontrollerer DOF ASA sammen med Frederik W. Mohn gjennom selskapet Møgster Mohn Offshore. Selskapet er eid 66,4 prosent av Helge Møgster og 33,6 prosent av Frederik W. Mohn. Mohn meldte seg ut av styret i DOF og DOF Subsea i september 2019. For to år siden, i november 2017, hentet DOF inn 500 millioner kroner i en emisjon. 400 av disse kom fra Møgster Mohn Offshore. I forbindelse med emisjonen økte morselskapet eierandelen i datterselskapet DOF Subsesa fra 51 til 56 prosent. Den andre eieren i DOF Subsea, First Reserve Fund, reduserte samtidig sin eierandel fra 49 til 35 prosent. First Reserve Fund hadde i lengre tid ønsket å komme seg ut av investeringen i DOF Subsea. 19. november 2019 kjøpte DOF ASA de resterende 35 proesntene i DOF Subsea for 20 millioner kroner.

En utfordring for selskapet har vært at de ikke har fått fornyet lån med såkalte ballong-innbetalinger – store enkeltinnbetalinger mot slutten av en låneperiode som vanligvis refinansieres i et nytt lån.

Torsdag meldte selskapet at de har fått en ny utsettelse for tre store ballonginnbetalinger frem til utgangen av året. En av innbetalingene, på rundt en halv milliard, hadde forfall samme dag.

– En av begrunnelsene for å få på plass en langsiktig finansieringsløsning er å sikre forutsigbarhet og unngå risiko for at ballonger som forfaller ikke blir refinansiert, sier finansdirektør Hilde Drønen til Sysla.

Løsningen som nå diskuteres er fremmet av selskapet selv, sier hun.

– Vi jobber nå med alle parter, og som det fram går av kvartalsrapporten så tror styret og ledelsen at en løsning er realistisk innen utgangen av året, sier Drønen.

Utarbeidet informasjonspakke

En gruppe obligasjonseiere har tidligere klaget på at de har fått for lite informasjon fra selskapet. DOF har derfor fått eksterne rådgivere til å utarbeide en informasjonspakke til dem.

Fakta Forlenge Lukke Tidslinje DOF 8. oktober: selskapet ber om utsettelse på en innbetaling av obligasjonslånet DOF07 med frist 22. oktober frem til 20. desember, “inntil en langsiktig løsning med alle interessenter er nådd”. Selskapet opplyser også at de er i diskusjoner med de sikrede långiverne (banker) til DOF Subsea. Selskapet har fått en utsettelse på en bankinnbetaling frem til 28. november og diskuterer nå en videre utsettelse av denne gjelden. 16 oktober: En ad hoc-gruppe som representerer mer enn en tredjedel av stemmene i obligasjonslånet Dof07 er ikke fornøyd med forslaget fra 8. oktober. Gruppen foreslår heller en utsettelse av fristen fra 22.oktober til 8. november. Dersom man kan enes om et godt rammeverk for den videre utviklingen mellom selskapet og Ad hoc-gruppen før 25. oktober, kan selskapet be om en videre utsettelse utover 8. november. 22. oktober: Selskapet og Ad-hoc-gruppen blir enig om et rammeverk, og Ad-hoc-gruppen går dermed med på å droppe sitt eget forslag og å stemme for utsettelsen på innbetalingen fra samme dag til 20.desember. Rammeverket består av at selskapet skal utnevne rådgivere som innen 15. november skal ha utarbeidet en informasjonspakke om selskapets finansielle situasjon. Denne pakken skal så tilbys obligasjonseierne, mot at de signerer en konfidensialitetserklæring. Deretter må selskapet innen 22. november holde et nytt møte. På dette møtet inviteres alle relevante involverte parter, som har signert taushetserklæringen til å diskutere forslag til betaling av gjelden og finansieringen av selskapet. Det kalles inn til et møte 6. november for å stemme over planen. Innen 7. november skal rådgivere ha blitt utnevnt. 6. november: Planen blir vedtatt av obligasjonseierne i Dof07 7. november: Selskapet opplyser sine øvrige obligasjonseiere, i lånene Dof08 og Dof09, at det har blitt vedtatt å utsette en låneinnbetaling på 100 millioner kroner i Dof07, og at rådgivere skal oppnevnes. 25. november: Meglerhuset Carnegie har blitt oppnevnt som finansielle rådgivere, og Akin Gump har blitt oppnevnt som juridiske rådgivere, til obligasjonseierne i Dof07.

– Informasjonspakken har blitt laget og gitt til de som har signert en konfidensialitetserklæring. De som har ønsket å få denne har fått den, sier finansdirektør Drønen til Sysla.

Dersom man signerer på erklæringen og ser informasjonen gjør man seg imidlertid til en innsider i selskapet, forklarer konsernsjef Aase. Det innebærer at investorene, slik som obligasjonseierne, ikke kan ta investeringsbeslutninger basert på informasjonen uten å være i brudd med loven om innsidehandel.

Offshore-rederiene har gått gjennom en hard nedtur etter oljeprisfallet. I denne episoden av Sysla-podkasten Det vi lever av fra april spør vi investeringsdirektør i Holbergfondene, Gunnar Torgersen, om rederienes gjeldsmareritt snart er over.