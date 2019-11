DOF ASA fikk et resultat etter skatt på minus 2.130 millioner kroner i tredje kvartal i år, mot minus 269 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Omsetningen er omtrent den samme som i tilsvarende kvartal i fjor, med 1.752 millioner kroner mot 1.530 millioner kroner. Det samme er driftsutgiftene, på -1.224 millioner kroner mot -1.173 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Nedskrivinger og valutatap

Det som trekker resultatet mest ned er nedskrivninger, samt et urealisert tap på valuta.

Selskapet gjør nedskrivninger for 733 millioner kroner i kvartalet, mot nedskrivinger på 117 millioner i samme kvartal i fjor.

Etter å ha observert tegn på at nedskrivinger kan være nødvendig har selskapet gjennomført en test av fartøyene, og gjør nedskrivninger på 524 millioner kroner på sine egne skip i tredje kvartal. I tillegg har det blitt gjort en nedskriving i selskapets joint venture på 184 millioner kroner, heter det i rapporten.

– På grunn av refinansieringen og usikkerhet knyttet til den har vi måtte gjøre en mer restriktiv vurdering av våre eiendeler. Det har rammet resultatet vesentlig dette kvartalet, sier finansdirektør Hilde Drønen på selskapets kvartalspresentasjon torsdag.

Valutatapet er på -897 millioner kroner i kvartalet. I samme kvartal i fjor tapte selskapet kun 31 millioner kroner på valutasvingninger. Blant annet har en svak krone mot brasilianske real rammet selskapet.

Fortsatt ikke bærekraftige rater

Nordsjømarkedet for supplyskip har gitt en bedre utnyttelse av flåten sammenlignet med samme kvartal i fjor, men selv med en beskjeden bedring i inntjeningen for ankerhåndteringsskipene er ratene og flåteutnyttelsen fortsatt ikke bærekraftig, skriver selskapet.

Selskapet venter videre at markedet for både plattformsupplyskip (PSV) og ankerhåndteringsskip (AHTS) vil bli svakere gjennom vinterperioden i Nordsjøen. Også i Brasil ventes markedet å være svakt de neste 12 månedene. Ettersom selskapet har flere kontrakter som må fornyes i 2020, er det økt risiko for utnyttelsen og inntjening i denne regionen, skriver DOF.

Subsea IMR-flåten har gjort det bedre i kvartalet sammenlignet med samme periode i fjor, men selskapet venter reduserte rater og utnyttelse også her gjennom vintersesongen.

Les også: DOF Subsea sikrer flere kontrakter

Selskapet understreker samtidig at de fortsatt har en høy ordrereserve, og at majoriteten av selskapets high-end-skip er på faste kontrakter.

Konernsjef Mons Aase sier på selskapets kvartalspresentasjon at han er fornøyd med ordreinngangen, og sier selskapet har vært på et godt spor de siste månedene. Selskapet hadde en flåteutnyttelse på 82 prosent i tredje kvartal, og ordrereserven for fjerde kvartal er på 81 prosent.

Selskapet venter imidlertid at selskapets driftsresultat før nedskrivinger og avskrivinger vil bli svakere i fjerde kvartal enn resultatet på 759 millioner i tredje kvartal.

Pågående gjeldssamtaler, tror på løsning før nyttår

Et fortsatt svakt marked vil øke risikoen for lavere inntjening, og representerer en økt likviditetsrisiko for selskapet, heter det i rapporten.

Selskapet har jobbet med en langsiktig løsning for finansieringen samt likviditeten for gruppen gjennom en vedvarende utfordrende periode, heter det.

– Vi jobber fortsatt mot en langsiktig løsning, vi har dialog med alle interessenter og tror fortsatt det er mulig å få det til en løsning før utgangen av året, sier konsernsjef Mons Aase på kvartalspressentasjonen torsdag.

Les også: Klar for å skyte inn nye 200 millioner kroner i skadeskutte DOF

I kvartalsrapporten skriver selskapet at dersom det ikke oppnås en enighet om finansieringen av selskapet kan det gå ut over verdsettingen av gruppens eiendeler.

“DOF Subsea har søk om en midlertidig utsettelse av en innbetaling til 20. desember. Godkjenning har blitt gitt av majoriteten av långiverne, men det endelige utfallet er imidlertid usikkert og diskusjoner pågår fortsatt”, heter det i rapporten.

– Det er fortsatt et par problemer som ikke er løst, så vi kan ikke love det. Men vi mener det er mulig, og vi tror løsningen vi diskuterer er best for alle. Vi håper å konkludere innen utgangen av året, sier Aase på presentasjonen.

Offshore-rederiene har gått gjennom en hard nedtur etter oljeprisfallet. I denne episoden av Sysla-podkasten Det vi lever av fra april spør vi investeringsdirektør i Holbergfondene, Gunnar Torgersen, om rederienes gjeldsmareritt snart er over.