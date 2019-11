Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er blitt orientert om de fransk-britiske planene om en militær innsats for å sikre trygg ferdsel gjennom Hormuzstredet.

Det opplyser statssekretær Tone Skogen i Forsvarsdepartementet.

– Forsvarsministeren ble i går ettermiddag, som en av flere europeiske forsvarsministre, kontaktet av sin britiske kollega og orientert om de fransk-britiske planene for å øke sikkerheten for skipsfarten i Persiabukta, sier hun til NTB.

Britene har varslet at Norge vil få mer informasjon om planene. Tidligere har regjeringen fått en henvendelse fra USA om et engasjement i Persiabukta for å bedre sikkerheten for internasjonal skipsfart.

Hvordan Norge skal svare, er under vurdering.

Europeisk-ledet eskorteordning

– Norge søker mer informasjon om planene for å danne et godt beslutningsgrunnlag. Eventuelle norske bidrag vil behandles på ordinær måte, og Stortinget vil bli konsultert på vanlig måte, sier Skogen.

Den britiske utenriksministeren Jeremy Hunt skisserte mandag planer om en europeisk-ledet eskortetordning for å sikre skipsfarten i området.

Hunt understreket da at Storbritannia ikke stiller seg bak USAs linje om å legge «maksimalt press» på Iran.

Får støtte fra flere land

Tirsdag ble det kjent at Frankrike, Italia og Danmark støtter Storbritannias plan om en eskorteoperasjon i Persiabukta.

Støtten fra de tre landene står i skarp kontrast til den lunkne mottakelsen som europeiske allierte ga USA da Washington tok til orde for en lignende idé i forrige måned.

Argumentet den gang var at europeiske land fryktet de ville bidra til å forverre spenningen mellom USA og Iran.

– Storbritannias anmodning, fremfor USAs, gjør det enklere for europeerne å stille seg bak dette, sier en høytstående EU-diplomat til Reuters.

– Frihet til å navigere er avgjørende, og dette er separat fra USAs kampanje om å legge maksimalt press på Iran, uttaler vedkommende.

Storbritannias forslag omfatter verken EU, NATO eller USA direkte, opplyser tre høytstående EU-diplomater etter tirsdagens møte, som var det første formelle EU-møtet etter at britenes utenriksminister Jeremy Hunt la fram sin plan i Parlamentet mandag.

Iransk svar

Initiativet kommer etter at styrker fra den iranske Revolusjonsgarden sist fredag oppbrakte to tankskip i Hormuzstredet. Det ene, den Liberia-registrerte supertankeren Mesdar, fikk seile videre etter kort tid. Det andre, det svenskeide, britiskregistrerte tankskipet Stena Impero, ble tatt i arrest og brakt til havn i Bandar Abbas i Iran.

Iranske tjenestemenn oppga først at en angivelig kollisjon med en fiskebåt var årsaken til at Stena-skipet ble oppbrakt. Representanter for det iranske Vokterrådet uttalte imidlertid lørdag at aksjonen var et svar på britenes oppbringing av den iranske supertankeren Grace 1 ved Gibraltar 4. juli.

Ønsker ingen konfrontasjon

Saken har vakt skarpe reaksjoner i europeiske land, men de europeiske allierte er lite villige til å legge seg på samme harde linje som USA overfor Iran.

Hunt understreket mandag at London ikke har til hensikt å konfrontere Iran, til tross for at landet tar til orde for en militær innsats.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas har også uttalt at det ikke bør tas skritt i retning av en opptrapping. Verken Tyskland, Storbritannia eller Frankrike vil følge USAs tilnærming overfor Iran, sa han mandag.