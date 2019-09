I 2017 fusjonerte oljeserviceselskapet Baker Hughes med General Electrics olje- og gassvirksomhet, GE Oil & Gas.

Dermed ble giganten General Electric (GE), et av verdens største selskaper, majoritetseier med 50,4 prosent av aksjene i Baker Hughes.

Allerede et år senere kom imidlertid meldingen om at GE ville selge seg ned eller ut av Baker Hughes. I en børsmelding konsernet sendte ut, kom det fram at det ville redusere sin andel i Baker Hughes i løpet av de neste to-tre årene.

Fire milliarder i Norge

Nå er prosessen i gang. Tidligere i september ble det kjent at GE reduserer sin eierandel fra 50,4 prosent til 38,4 prosent. Ifølge Reuters kan salget gi inntekter på opptil tre milliarder dollar,

Endringen innebærer også at Baker Hughes ikke lenger skal profileres som “a GE company”.

Baker Hughes har omfattende virksomhet på norsk sokkel og omsatte i fjor for om lag fire milliarder kroner i Norge. Som for mange andre oljeleverandører har imidlertid de siste årene vært tøffe. I 2016 og 2017 ble det et samlet underskudd før skatt på 1,2 milliarder kroner. Men fjoråret ble en opptur, der den negative trenden snudde. I 2018 ble det et overskudd på 85 millioner kroner før skatt

Før fusjonen med GE Oil & Gas nedbemannet selskapet kraftig i Norge.

Fornøyde ansatte

Ifølge Atle Bertelsen, hovedtillitsvalgt for Industri Energi i Baker Hughes, påvirker ikke de pågående endringene de ansattes hverdag i særlig grad.

– Dette er noe som har ligget i kortene lenge. Vi merker ikke så mye til det, sier Bertelsen.

Han var skeptisk da fusjonen var på trappene og mener med fasit i hånden at resultatet heller ikke ble det store.

– Integrasjonen mellom Baker Hughes og GE ble aldri spesielt vellykket. De fleste her er bare glade for å gå tilbake til slik det var før, sier Bertelsen.

Hør podkast om oljeleverandører som fortsatt sliter: