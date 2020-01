Mandag stiger oljeprisen over to prosent og handles nå over 70 dollar per fat. Det er det høyeste nivået siden midten av mai 2019.

Årsaken er den økte spenningen i Midtøsten, som følge av USAs angrep og likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep fredag.

Som følge av angrepet har Iran gjentatte ganger gått ut med meldinger om sannsynlige hevnaksjoner. I tillegg har de trukket seg helt ut av den internasjonale atomavtalen, slik som USA gjorde mai 2018.

Slike angrep, og politisk spenning, vil sette risiko ved tilbudssiden av olje og med en stabil etterspørsel vil prisen skyte fart.

Les også: Sju norske skip i Persiabukta – sikkerheten vurderes

Etter sommerens angrep på oljeinnstalasjoner i Saudi Arabia, steg oljeprisen over åtte prosent, men falt fort tilbake igjen da det ble kjent at anleggene kjapt var tilbake på tilbudssiden.

Denne gangen kan imidlertid prisoppgangen vare lenger, ettersom vinteren historisk sett er en svak periode for oljeproduksjon.

Ifølge CNBC har et analysebyrå satt et mål på 75 dollar per fat olje, basert på en økende risiko for olje-installasjoner. Et annet analysebyrå sier samtidig at dersom en større konflikt bryter ut, så kan prisen stige 30 prosent opp mot et nivå på 95 dollar per fat.

En annen råvare som har skutt fart på uroen i midtøsten er gull, som tradisjonelt sett er en «trygg havn» for investorer når risikoen i markedene går opp. I mai skjøt gullprisen fart og brøt opp gjennom et nivå på 1400 dollar per unse gull. Nå ligger prisen over 1577 dollar per unse gull, som er det høyeste nivået siden 2013.