– Jeg har lang erfaring fra politisk debatt, men dette har vært annerledes. Jeg er blitt tillagt meninger jeg ikke har, og er blitt beskyldt for løgn når noen har vært uenig med meg. Det har jeg reagert sterkt på.

Schjøtt-Pedersen mener det framfor polarisering vil være viktig å jobbe sammen for å få til de omstillingene som er nødvendige – selv om man i utgangspunktet ser forskjellig på hvilke løsninger som trengs for å nå målene.

– Også for oljebransjen må erkjenne at de vi argumenterer mot, har noen poeng. Bransjen vår må tydeligere erkjenne at den er en del av problemet og at verden trenger mindre fossil energi. Samtidig trenger verden nye løsninger og vi har kompetansen for å utvikle det som er nødvendig, sier han.

– Viktig utålmodighet

Han mener også at utålmodigheten som for eksempel miljøbevegelsen står for, er viktig.

– Vi må erkjenne at det må gjøres mye, mye mer for at målene skal nås. Men samtidig er det ikke svart-hvitt. Fakta som oljeindustrien har, må også være med. Vi jobber for å være relevante også i lavutslippssamfunnet. Verden er avhengig av at utslippene reduseres, men også av å ha nok energi, sier Schjøtt-Pedersen.

Han passerte 60 år sist høst. Hva han skal gjøre når ny administrerende direktør er på plass i Norsk olje og gass, vil han ikke si noe om nå.

– Nå er det viktigste for meg å legge til rette for min etterfølger. Så er jeg fra mitt politiske liv vant med å tenke i fireårsperioder. At jeg fortsatt skal bidra til solid verdiskapning og fordeling, er jeg veldig trygg på, sier Schjøtt-Pedersen.