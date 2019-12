11,8 TWh tilsvarer hele Oslos forbruk av strøm i et gjennomsnittlig år. I tillegg har Norge eksportert 11,7 TWh.

Den høye importen av kraft skyldes lite snø i fjellet i fjor vinter, som har ført til at norske vannkraftverk har produsert mindre strøm, ifølge Energi Norge.

– Forrige vinter var uvanlig snøfattig. Det ga lite smeltevann til de over 1000 kraftmagasinene vi har over hele Norge. Kraftprodusentene har derfor holdt igjen produksjonen for å sikre at vi har nok vann til å levere strøm gjennom hele året, skriver markedsdirektør Toini Løvseth i Energi Norge i en pressemelding.

Import og eksport av kraft styres fra time til time av strømprisene i de ulike landene, ifølge pressemeldingen.

– Når vi har importert så mye strøm, betyr det at prisene i mange perioder har vært lavere i våre naboland.