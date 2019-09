I november 2019 er det 40 år siden Statfjord-feltet ble satt i produksjon. Om få år er feltet historie. I tur og orden skal Statfjord-plattformene A, B og C avvikles. Statfjord A avslutter i 2022, Statfjord B og Statfjord C innen utgangen av 2025.

Da vil Norges største oljefelt være historie.

For Norge har Statfjord-feltet vært en gedigen pengebinge. Feltet nådde sin daglige produksjonstopp 16. januar 1987 da det ble produsert 850.204 fat oljeekvivalenter. Oljeekvivalenter er felles måleenhet for olje- og gassressurser.

Nordsjøens største oljefelt

Statfjord troner øverst som Nordsjøens største oljefelt. Siden produksjonen kom i gang på Statfjord A i november 1979 har feltet produsert over svimlende 5 milliarder fat oljeekvivalenter.

Anslått inntjening på feltet er mer enn 1500 milliarder kroner, ifølge Aftenbladets arkiver, men selv Finansdepartementet har i dag ingen oversikt over inntjening til staten fra Statfjord. Equinor har heller ikke oppdatert sine anslag siden det ble opplyst om en inntjening på 1500 milliarder kroner.

Planen videre er å stenge Statfjord A ned i 2022. Statfjord A skal hogges opp på Kværner på Stord og får sitt endelikt samme sted hvor reisen begynte. Selve betongbeina blir etter alt å dømme stående igjen ute i Nordsjøen, uten at de verken flyttes eller kuttes.

Opprinnelig plan var å stenge ned Statfjord A i 1999, men siden den gang har plattformen fått betydelige oppgraderinger og forlenget levetid hele ni ganger. Hele Statfjord-feltet har levert verdier mye lenger enn det som var forventet.

Bygget på Rosenberg

Alle betongunderstellene til Statfjord-plattformene ble bygget i Jåttåvågen i Stavanger. Plattformdekket til Statfjord A ble bygget ved Aker Stord, mens dekkene for Statfjord B og Statfjord C ble bygget ved Rosenberg i Stavanger.

Stord Verft hadde hatt store problemer med byggingen av Statfjord A-dekket – så store at oljehistoriker og professor Gunnar Nerheim sier til Aftenbladet at det i en periode «til enhver tid gjensto like mye arbeid som det som var gjort».

Overgangen fra å masseprodusere oljetankere til plattformdekk var smertefull både for funksjonærer og arbeidere ved verftet, og spesielt sveisemetoden bød på store problemer for norske skipsverftsarbeidere. Dette resulterte i forsinkelser og kostnadsoverskridelser.

Selv med alle problemene anså imidlertid de aller fleste forståsegpåere at Stord ville få kontrakten med Statfjord B-dekket. Men i Stavanger hadde Rosenberg lært seg det nye oljespillet og mantraet om tid, pris og kvalitet. Fastlåst til skipsbygging og midt oppi bygging av gassanlegg i Iran, var det Iran-krisen og påfølgende revolusjon i 1979 som på mange måter banet vei for å se i retning av Statfjord B, ifølge Gunnar Nerheim.

Overraskelsen var derfor stor i verftsmiljøene da Rosenberg snappet Statfjord B-kontrakten foran nesen på Aker Stord.

– Aker hadde også en avtale med Norwegian Contractors som gikk ut på at dersom en oppdragsgiver valgte Condeep-understell, skulle Aker-gruppen bygge plattformdekket. Men dette var en monopolsituasjon som departementet ikke kunne sitte og se på. Langs hele kysten presset en verftsindustri i krise på for å komme inn på markedet med ulike typer leveranser til plattformbyggingen, forklarer Nerheim.

Oljeoppblomstring

Om Statfjord A-byggingen hadde hatt store problemer, gikk byggingen av Statfjord B til sammenligning mer eller mindre på skinner. Jobben var på mange måter et være eller ikke være for et Rosenberg på konkursens rand.

Hele verftsområdet på Rosenberg ble oppgradert og utvidet med 40 mål som følge av kontrakten. 1700 Rosenberg-ansatte var i sving med arbeidet i tillegg til godt over 1000 innleide. Til sammen over 3000 arbeidere jobbet på det mest hektiske med Statfjord B.

Sommeren 1981 ble plattformen slept ut i havet, og i november 1982 startet produksjonen. Feltet nøt godt av oljepris på over 30 dollar fatet og dollarkurs på over 9 kroner. Bare 11 måneder etter utbyggingen hadde Statfjord B produsert olje til samme verdi som det kostet å bygge plattformen.

Begynnelsen av 1980-årene var oljebyen Stavangers oppblomstring og glanstid, med høy aktivitet og oljeaktivitet som var godt synlig i bybildet. Arbeidet var ikke før avsluttet med Statfjord B på Rosenberg, før en ny mastodont var underveis; denne gang Statfjord C. I Jåttåvågen i Gandsfjorden kom betongunderstellene som perler på en snor. Alle Statfjord-understellene ble bygget i Jåttåvågen.

Bare halvannet år etter at Statfjord B kom i produksjon, var Statfjord C klar for uttauing. Dette var den siste plattformen på feltet, og industriprosjektet Statfjord var til da det største i norsk historie.

Statfjord-saken

Hele planen med Statfjord-feltet var at Statoil skulle være læregutt, bygge opp kompetanse og overta som operatør etter Mobil etter 10 år fra konsesjonen ble gitt. Men da oppgjørets time nærmet seg, begynte Mobil å se på muligheten til å fortsette som operatør. Høyre-regjeringen mente at det ikke var ansvarlig å foreta et operatørskifte fra 1. januar 1985.

Dermed rullet Statfjord-saken i mediene fra tidlig på 1980-tallet, hvor det ble ordvekslinger om fordeler og ulemper med et operatørskifte. Saken hadde selvsagt også store politiske dimensjoner i forholdet mellom Ap og Høyre. En rekke brev rullet fram og tilbake mellom de ulike partene. En endelig avtale ble signert i november i 1984.

Oppdraget med å lage en avtale som sikret operatørskifte på Statfjord, fikk kommunalminister Arne Rettedal. I Mobils lokaler på Strandkaien i Stavanger kom avtalen på plass. Mobil ble tilbudt operatørskifte fra 1. januar 1987, med en god kompensasjon. Statoil tilbød på sin side Mobil økte andeler i to påviste blokker på Haltenbanken, og Mobil skulle blant annet få utviklingsoppgaver med Statfjord Øst og Statfjord Nord.

Men Mobil sa nei som følge av samtaler med olje- og energiminister Kåre Kristiansen som mente at en beslutning om operatørskapet kunne utsettes i 10 år.

Da Stortinget behandlet saken i desember, falt Aps tidfestede forslag om overføring av operatøransvar 1. januar 1987. Mens det var flertall for operatørskifte. I januar 1985 startet Statoil o

g Mobil samtaler for plan for overføringen av operatøransvaret, uten at Mobil fikk kompensasjon eller økte eierandeler i Statoil-felt.

Statoil og Mobil kom til enighet om at Statoil formelt overtok 1. januar 1987.

Symbolet på Olje-Norge

Når oljehistoriker Gunnar Nerheim oppsummerer Statfjord-feltets betydning, er det særlig én ting han fester seg ved, og det er at suksessen startet allerede i de politiske prosessene: Statfjord-utbyggingen gjorde at den norske oljemodellen ble satt ut i praksis.

Nerheim trekker fram utformingen av de 10 oljebudene, med et tydelig norsk eierskap og opprettelsen av Statoil og favorisering av selskapet i konsesjonsrundene. Han viser til at store selskap som Esso og Shell, som var aktører på Brent-feltet på britisk side, nabofeltet til Statfjord-feltet, var svært interesserte i å få lete på norsk side i det som ble Statfjord-feltet.

– Industridepartementet under ledelse av Ola Skjåk Bræk dikterte mer eller mindre hva de ønsket seg, og Mobil, som trengte oljekilder i tryggere farvann, svarte ja på alle krav. Chevron var også inne i bildet, men Mobil var det mest føyelige, selv på punktet om at Statoil skulle overta som operatør. Esso og Shell kom aldri med bedre tilbud enn det Mobil kunne gå med på, så i praksis viste dette at dersom de store oljeselskapene ville være på norsk sokkel, måtte de gjøre slikt norske myndigheter krevde. Dette var et sterkt signal, påpeker Nerheim.

Kilder som er brukt: Aftenbladets arkiv, Kulturminne Statfjord av Norsk Oljemuseum, «Statfjord – Nordsjøens største oljefelt», av Håkon Lavik , Bind I og II av Norsk Oljehistorie med forfatterne Tore Jørgen Hanisch og Gunnar Nerheim.