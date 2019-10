Nekkar, tidligere TTS Group, er i gang med å utvikle en lukket fiskemerd i samarbeid med en av de store fiskeoppdretterne på Oslo Børs, melder selskapet.

Ifølge en presentasjon fra Nekkar vil det føre til at anlegget blir rømningssikkert, lusefritt og miljøvennlig med god fiskevelferd.

– Det er absolutt et dristig prosjekt, vi beveger oss inn i en ny bransje. Men vi kommer også med helt nye løsninger som bransjen ikke har sett før, sier Toril Eidesvik, konsernsjef i Nekkar, til Sysla.

Tidligere har selskapet vært en stor aktør i offshore, men etter sommerens salg av mesteparten av virksomheten, skal de satse på teknologiske løsninger til sjøs og levering av skipsheiser for verft.

Ekspert: – Positivt initiativ

Lukkede oppdrettsanlegg har blitt heftig debattert, og mange mener det er fremtiden for norsk fiskenæring.

Pådrivere fremhever at lukkede anlegg er bra for miljøet og fiskevelferden, fordi det kan være en effektiv forebygging av lakselus, sykdom og rømming. I tillegg kan anleggene samle opp og gjenbruke fiskens avføring og overskuddsfôr som ellers ville sunket ned til havbunnen.

– Det er mange gode initiativ for å unngå lus, og jeg mener det er en bedre strategi å unngå lus enn å bearbeide lusen. Det er det mange som ikke forstår – så jeg synes det er et positivt initiativ, sier Olav Vadstein, professor i mikrobiell økologi ved NTNU, til Sysla.

Men Vadstein mener det fortsatt er vanskelig å beregne energi-og driftskostnadene til teknologien.

– Det er alltid en fordel med entusiaster som kommer inn og ser problemene og prøver å tenke nytt. Det har vært litt lite nytenking rundt luseproblemene i næringen, så det er forfriskende å se så mange prøve seg med noe nytt. Men foreløpig er det vanskelig å si hva som blir fremtiden til fiskenæringen, sier han.

Håper Nekkar vinner tøff konkurranse

De siste årene er det kommet mange nye oppdrettselskaper som prøver å løse luseproblemet med lukkede merd.

– Vi håper dette blir en av produktene som vinner. Så langt ser det bra ut, og vi får positive tilbakemeldinger fra industripartneren vår, sier Toril Eidesvik.

Hun viser til at deres produkt er billigere enn alternativene, som landbaserte anlegg, samtidig som de har utviklet unike løsninger.

– Det er et spennende produkt, og vi har løsninger som ikke finnes i dag, blant annet med avføringshåndtering, sier Eidesvik.

Planen er at fiskeavføringen skal samles opp, konverteres til gjødsel og selges for profitt.

Ment for fjord

De lukkede merdene er ment til fjordoppdrett, ifølge konsernsjefen.

Dersom de lykkes, vil de ha løst fiskenæringens kanskje aller største problem.

Lakselusen koster oppdretterne flere milliarder kroner i året i behandling og dødelighet, og Mowi-sjef Alf-Helge Aarskog har omtalt lakselus som selskapets «største utfordring» ved en tidligere anledning.

– En lukket merd kan sette en stopper for luse-problematikken. Vi håper å få merdet i fjorden allerede neste halvår, forteller Eidesvik.

– Vi bruker kompetansen vi har fra offshore-industrien til å utvikle nye produkter, og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på dette prosjektet.

Hvorfor gå inn i fiskenæringen, noe dere ikke har holdt på med tidligere?

– For det første har vi et konkurranseforbud som følge av salget, som fikk oss til å tenke over hva det er vi virkelig kan og har jobbet med. Svaret er hav, sier konsernsjefen.

Prosjektet går under Nekkars tredje og nyeste segment, «Aquaculture».

