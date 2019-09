NCE Maritime CleanTech vil nå starte prosjekt for å etablere en verdikjede for grønn hydrogen langs kysten.

Maritime CleanTech har etablert en ressursgruppe med aktører som kan bidra i en slik verdikjede. Prosjektet som nå får finansiering skal avklare hvilken rolle hver enkelt aktør kan ta i verdikjeden.

Målet er at hydrogen blir kommersielt tilgjengelig for skipsfarten til en konkurransedyktig pris i løpet av 2022.

Kobler aktører i næringen

Hege Økland, daglig leder i NCE Maritime CleanTech, forklarer at de jobber med å få til en renere sjøtransport. For deler av flåten er det ikke tilstrekkelig med batteri, og da blir hydrogen relevant, spesielt på hurtiggående båter på lengre strekninger, sier hun.

– Vi har jobbet en del med dette, og ser at det er et sterkt behov for å etablere en komplett grønn verdikjede på drivstoffsiden. På bakgrunn av dette har vi etablert en ressursgruppe, og dette prosjektet vil avklare hvilken rolle hver enkelt kan ta i en slik verdikjede, sier Økland.

I ressursgruppen inngår både energiselskap, rederier, utstyrsleverandørar, klasseselskap, Sjøfartsdirektoratat, forskings- og utdanningsmiljø og Hordaland fylkeskommune

Fakta Forlenge Lukke NCE Maritime CleanTech En klynge for maritim industri. Organisasjonen har hovedkontor på Stord, og en avdeling i Bergen.

I ressursgruppen for en grønn verdikjede for hydrogeninngår Norled, Eidesvik, SKL, Bergen havn, UiB, HVL, IFE, Prototech, Greenstat, Hordaland fylkeskommune, Gasnor, Westcon Power & Automation, Wärtsilä, Sjøfartsdirektoratet, Massterly og DNV GL.

Økland sier det er en del teknologiske barrierer som må overstiger, samt noen rammevilkår som må på plass. I prosjektet vil de se nærmere på mulige forretningsmodeller, og vurdere de opp mod andre energibærere som bioenergi, amoniakk og batteri. De vil også vurdere sikkerheten i hydrogenløsninger, sier hun.

Kan gi verdiskapning på Vestlandet

Økland sier de har hatt ressursgruppen, men ikke hatt anledning til å gå dypere ned i problemstillingen på grunn av finansiering. Sparebanken Vest sitt bidrag kommer fra “Vestlandsutbyttet”, som er bankens bidrag til samfunnsnyttige formål.

– Vi tenker dette kan gi fremtidig verdiskapning på Vestlandet. Vi har kompetanse på energi, på vannkraft, og vi har en kyst som er naturlig for produksjon av hydrogen og distribusjon til de som seiler langs kysten, sier hun

Hun trekker frem Veivesenets utviklingskontrakt for en hydrogenferge, samt cruicenæringen, som viktige drivere fremover.

– Vi har for eksempel cruiceaktører som ser på mulige investeringer men venter på en avklaring av infrastrukturen, sier Økland.