DOF Subsea har inngått et 50/50 joint venture med Kværner for å samarbeide og levere marine operasjoner til havvindprosjektet Hywind Tampen. Kontrakten er et strategisk gjennombrudd, skriver DOF i en melding torsdag.

Konsernsjef Mons Aase mener de to selskapene kompletterer hverandre god, og håper samarbeidet er starten på noe større.

– Vi ser at vi er en god match med tanke på hva de kan og hva vi kan. Vi håper at vi sammen med Kværner kan by på tilsvarende jobber, sier Aase til Sysla.

Kontrakten for joint venturet på Hywind Tampen inkluderer blant annet prosjektledelse, prosjektering, ledelse av sammenstillingsområdet og installasjon av de flytende vindturbinene på Tampen-området.

Aase vil ikke gå nærmere inn på verdien av kontrakten for dem. Kværners opplyser torsdag at kontrakten for Hywind Tampen har en verdi på rundt 1,5 milliarder kroner, og at de marine operasjonene tilknyttet prosjektet vil bli utført i partnerskapet mellom Kværner og DOF Subsea som en underleveranse til denne hovedkontrakten.

Skandi Skansen

Flere konstruksjonsskip vil anvendes, blant annet Skandi Skansen, opplyser selskapet.

Konsernsjef Mons Aase i Dof Subsea sier Hywind Tampen vil være vesentlig for industrialiseringen av havvind-løsninger og reduksjonen av kostnader for fremtidige havvindprosjekter.

– Markedet for dypvanns flytende fornybar er på kanten av kommersialisering, og derfor har denne kontrakten strategisk verdi for DOF Subsea, sier Aase.

Torsdag morgen signerte Equinor kontrakter for en samlet verdi til 3,3 milliarder kroner for havvindsatsingen Hywind Tampen.

Kontraktene går til Kværner, Siemens Gamesa Energy, JDR Cable System og Subsea 7.

Gjeldssamtaler

Joint venturet med Kværner kommer i en periode der DOF er midt i gjeldssamtaler med kreditorene.

Forrige uke fikk DOF utsatt en innbetaling på et obligasjonslån, mot at selskapet skal utarbeide og tilby kreditorene en informasjonspakke som skal danne grunnlaget for videre samtaler. Den konkrete planen skal stemmes over onsdag neste uke, 6. november.

Samtlige relevante parter vil, dersom planen blir vedtatt, deretter inviteres til å møtes og diskutere finansieringen av selskapet innen 22. november.

Konsernsjef Aase sier til Sysla at Hywind-kontrakten med Kværner ikke vil få avgjørende betydning for denne prosessen.