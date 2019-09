Olje- og energidepartementet har mottatt “et stort antall” søknader fra 33 oljeselskapet i forbindelse med utlysningen av leteområder på norsk sokkel, såkalt Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO), skriver Olje- og energidepartementet i en melding onsdag.

TFO er den årlige konsesjonsrunden for de best kjente leteområdene på norsk sokkel, og omfatter store deler av de tilgjengelige leteområdene.

– Dette viser at interessen for norsk sokkel er svært høy, og at selskapene ønsker å bidra til langsiktig verdiskaping på norsk sokkel. Å påvise mer av våre ressurser gjennom leting er avgjørende for norske arbeidsplasser og fremtidig verdiskaping, og for finansieringen av hele velferdssamfunnet vårt, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Listen over selskaper som har søkt:

Aker BP ASA

A/S Norske Shell

Capricorn Norge AS

Chrysaor Norge AS

Concedo ASA

ConocoPhillips Skandinavia AS

DEA Norge AS

DNO Norge AS

Edison Norge AS

Equinor Energy AS

Idemitsu Petroleum Norge AS

Ineos E&P Norge AS

Lime Petroleum AS

Lotos Exploration & Production Norge AS

LUKOIL Overseas North Shelf AS

Lundin Norway AS

M Vest Energy AS

Neptune Energy Norge AS

OKEA AS

OMV (Norge) AS

ONE Dyas Norge AS

Pandion Energy AS

Petrolia NOCO AS

PGNiG Upstream Norway AS

Repsol Norge AS

RN Nordic Oil AS

Source Energy AS

Spirit Energy Norge AS

Suncor Energy Norge AS

Total E&P Norge AS

Vår Energi AS

Wellesley Petroleum AS

Wintershall Norge AS

TFO 2019 ble utlyst 29. mai 2019. Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2020.