Reisen fra fastlandet til Ole Bull sitt hjem på Lysøen i Os kommune utenfor Bergen, vil om ikke lenge bli helelektrisk.

– Vi blir jo et lite fergerederi, i tillegg til alt det andre vi driver med, sier Petter Snare, direktør ved museene KODE.

Museet i Bergen signerte nylig kontrakten med Måløy Verft for en splitter nye elektrisk passasjerferge i kompositt. Den nye fergen erstatter en dieseldrevet fisketråler fra femtitallet.

– Dette er et teknisk utfordrende og innovativt prosjekt som vi er glade for å være en del av. Vi brenner for å utvikle nye løsninger og dette prosjektet har gitt oss denne muligheten, sier daglig leder i Måløy verft Kristian Lundebrekke i en melding.

– Ville blitt billigere med diesel

Fergen er designet av Atle Ellefsen i DNV GL og blir en av verdens minste passasjerferger i kompositt, ifølge KODE.

– Jeg har tegnet båter siden jeg var fem år, og har prøvd å finne referansebåter. Underveis kom jeg til å tenke på at jeg ville lage noe som reflekterte Ole Bulls villa, at båten var en forlengelse av museet, sa Ellefsen til Sysla i 2017.

Båten har fått to skrog, og har linjer tilbake til Viktoriatiden da den spektakulære villaen ble bygget.

– Vi håper den elektriske fergen bidrar til å heve kvaliteten på besøket til Lysøen. Ikke bare for museumsgjestene, men også andre tilreisende til denne nydelige øyen, sier Petter Snare, museumsdirektør ved Kode Bergen til Sysla.

Båten vil koste rundt 20 millioner kroner og er finansiert ved hjelp av statlige og kommunale tilskudd, i tillegg til en rekke sponsormidler.

Petter Snare er glad museet velger å gå elektrisk og håper at den nye båten skal bli en forlengelse av museumsopplevelsen.

– Vi har en bevisst holdning til å kutte utslippene våre, og dette er en del av det. Vi kunne selvsagt kjøpt en dieselferge som hadde kostet mye mindre, men vi tror en elektrisk ferge er en bedre beslutning i det lange løp, og det er åpenbart et bedre miljøvalg. Når vi kunne velge elektrisk så velger vi å ta den ekstra kostnaden, forteller Snare.

Klar til neste vår

Passasjerfergen blir femten meter lang og kan ha 49 passasjerer i tillegg til et mannskap på to personer ombord. Etter planen skal båten leveres innen sesongen starter neste år, og skal kunne seile turer helt til Bergen sentrum.

Måløy verft har valgt flere lokale underleverandører til prosjektet. Blant annet skal Bertel O. Steen Power Solutions levere båtens fremdriftssystemer.