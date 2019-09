Transaksjonen, som ble meldt i sommer, involverer de to nærmeste konkurrentene i det norske markedet for offshore innkvarteringstjenester. I dag har Konkurransetilsynet varslet partene om at de vurderer å stanse oppkjøpet.

– Det norske markedet for offshore innkvarteringstjenester har få aktører med Floatel og Prosafe som de to største. Prosafe og Floatel er de eneste tilbydere av nyere halvt nedsenkbare boligplattformer på norsk sokkel. Konkurransetilsynet er av den oppfatning at partene er nære konkurrenter, og at de i liten grad møter konkurranse fra andre aktører, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding.

Andre leverandører på norsk sokkel tilbyr enheter som ikke er fullt sammenlignbare med partenes, og som ikke kan konkurrere om alle oppdrag, mener Konkurranetilsynet.

– Vi frykter at kundene som etterspør innkvarteringstjenester på norsk sokkel vil ha få eller ingen konkurrerende leverandører i kommende anbudskonkurranser etter foretakssammenslutningen. Redusert konkurranse vil øke kostnadene for bedrifter som etterspør offshore innkvarteringstjenester, sier nestleder Marita Skjæveland i pressemeldingen.

Har foreslått tiltak

Prosafe har kommet med forslag til tiltak som skal avhjelpe de negative virkningene på konkurransen, men Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at disse ikke vil avhjelpe tilsynets bekymringer.

Konkurransetilsynet understreker at dagens varsel om mulig inngrep ikke er et endelig vedtak.

Etter konkurranseloven har selskapene nå 15 arbeidsdager på å kommentere tilsynets vurderinger i varselet. Tilsynet har deretter 15 arbeidsdager til å treffe endelig vedtak i saken.

Frist for et endelig vedtak er 28. oktober 2019

Utfordrende marked

Boligriggselskapene Prosafe og Floatel International ønsker å slå seg sammen for å sikre konkurransekraft i et utfordrende marked. Fusjonen vil skape verdens største boligriggselskap, ifølge meldingen fra Prosafe i juni.

Prosafe er en ledende eier og operatør av offshore boligrigger notert på Oslo Børs, og leverer i likhet med Floatel International flytende innkvarteringstjenester til ansatte i olje- og gassindustrien over hele verden.