– Vi ser økt aktivitet og trenger derfor å ansette omtrent 50 nye personer i rederiet, sier mannskapssjef i Solstad, Børge Ivan Hansen til Sysla.

På Facebook er Solstads innlegg om ny-ansettelsene delt 154 ganger. Tidlig på nyåret melder Solstad offshore at de skal ansette nye sjømenn «på norske betingelser».

– Årsaken til at vi ansetter sjømenn på norske betingelser er at noen skip skal flagges om til NOR og noen tas ut av opplag, sier Hansen.

På spørsmål om hvor mange, og hvilke skip, som skal tas ut av opplag, henviser Hansen til administrerende direktør, Lars Peder Solstad.

Sysla har gjentatte ganger forsøkt å kontakte Lars Peder Solstad, viseadministrerende direktør, Sven Stakkestad, og finansdirektør, Anders Hall Jomaas, uten hell.

Om skipene har ligget lenge, eller kort, er ikke kjent.

– Det kan være skip som har ligget i opplag over vinteren. Den eneste jeg vet skal ut av opplag er Norman Seven, som har ligget i opplag siden 2016, sier leder for offshore i Hagland Shipbrokers, Kenneth R. Johansen, til Sysla.

Over en tredjedel i opplag

Markedet for offshore supply-båter (OSV) har vært stigende i 2019 og ratene for både forsyningsskip og ankerhåndteringsfartøyer har vært høyere, sammenlignet med året før.

– Markedet ser ut som det skal bli bedre enn det har vært, forteller Johansen.

«Ved å se inn i krystallkulen for 2020 ser det ut som de store og moderne forsyningsfartøyene vil være i stor etterspørsel, og det er grunn til noe optimisme», skriver Hagland Shipping i en rapport fra desember.

Bedring i markedet, eller ikke, Solstad er i en dyp finansiell krise. Fra første, til og med, tredje kvartal i år tapte Solstad 1,8 milliarder kroner før skatt og en negativ egenkapital på minus 2,6 milliarder kroner og en gjeld på 34,3 milliarder kroner.

Ved utgangen av tredje kvartal (28. november) så var 50 skip i opplag, av totalt 136 skip i flåten, ifølge rederiets kvartalsrapport.

Det betyr over en tredjedel, omtrent 36,8 prosent, som er uten arbeid og drar penger ut av rederiets lommebok.

Rederiet oppnådde imidlertid til deres fordel en betalingsutsettelse på betaling av lån og obligasjoner frem til 31. mars 2020. Skjebnedatoen nærmer seg med stormskritt.

«Mange nye kontrakter»

I den siste tiden har Solstad blitt tildelt flere kontrakter i Nordsjøen og i utlandet. Disse omfatter, blant annet:

Konstruksjonsfartøyet Normand Jarl for Repsol i Nordsjøen. Kontraktens varighet er på 105 dager og begynner mai.

Konstruksjonsfartøyene Normand Baltic og Normand Australis for en ukjente kontraktører utenfor New Zealand og Papa New Guinea. Kontraktens varighet er på 60 dager og starter i januar.

Et ikke-bestemt ankerhåndteringsfartøy i for et stort, men ukjent, oljeselskap i Brasil. Kontraktens varighet er på seks måneder og startet i desember 2019.

Ankerhåndteringsfartøyet Normand Ranger for Technip FMC i Nordsjøen. Kontraktens varighet er på 80 dager pluss opsjon og starttidspunkt er ikke kjent.

Bareboat-kontrakt (leie av skip uten mannskap, jour.anm) for kabelleggingsfartøyet DLB Norce Endeavour for Saipem Portugal. Kontraktens varighet er fra 2. januar til 31. mai, med en opsjon på ytterligere fem måneder.

