Oppdretterne, som har blitt rike på havbruk i norske fjorder, må betale mer i til fellesskapet, mener flertallet i Havbruksskatteutvalget.

Forrige mandag la de frem et forslag om at oppdretterne skal betale 40 prosent skatt på den såkalte grunnrenten, som vil si profitt ut over det som er normalt.

Forslaget har vakt sterke reaksjoner, og selv innad i utvalget var det uenighet om hvorvidt næringen burde betale mer i skatt.

Samtidig har 3 av 4 regjeringspartiet allerede avvist skatteforslaget. De tror at mer skatt vil jage næringen ut av landet.

Denne episoden av Det vi lever av handler om skattlegging av oppdretterne som har hatt superprofitt i flere år. NHH-professor Linda Nøstbakken forklarer hvorfor Havbruksskatteutvalget mener det er på tide at næringen skattlegges hardere, mens BT-kommentator Hans Mjelva mener at kommunene kommer for dårlig ut i forslaget. Hør episoden her: