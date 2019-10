Det kommer frem i en pressemelding fra Equinor onsdag.

– Dette er en historisk kontrakt i olje- og gassindustrien. Det er første gang det blir underskrevet en kontrakt for bruk av avanserte, trådløse dronetjenester. Vi er glade for å få på plass en avtale som vil ta undervannsteknologien et stort skritt inn i framtiden, sier Anders Opedal, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Tjenestene fra Saipem Limited Norway Branch vil tas i bruk på Njord-feltet når det settes i produksjon igjen i 2020.

Fakta Forlenge Lukke Njord-feltet Oppdaget i 1986, produksjonen startet i 1997.

Lokalisert 130 kilometer nordvest for Kristiansund og 30 kilometer vest for Draugen-feltet.

Vanndybden er 330 meter

Kontakten for Njord A- plattformen ble inngått i 1995, plattformen ble sendt ut fra Stord-verftet 28 måneder senere.

I august 2016 ble plattformen fraktet tilbake til Stord for å gjennomgå betydelige oppgraderinger.

Den oppgraderte plattformen skal stå klar i 2020. Etter planen skal Njord A deretter produsere i 20 nye år. kilde: Equinor

Krever norskspråklig personell

Kontrakten har en verdi på ca. 40 millioner euro, tilsvarende om lag 400 millioner norske kroner, og har en varighet på 10 år, med fem opsjoner på to år.

Avtalen inneholder blant annet krav om tilstedeværelse i Norge og norskspråklig personell.

Den nye teknologien innebærer ifølge Equinor bruk av en undervannsdrone og en helelektrisk fjernstyrt arbeidsklasseundervannsfarkost (Hydrone-W). Dronen kan ifølge Equinor være selvgående i månedsvis mellom vedlikehold, mens undervannsfarkosten vil være koblet opp som en tradisjonell ROV fra plattformen.

Dette er første gang Equinor tildeler kontrakt for bruk av en trådløs undervannsdrone, ifølge selskapet.

– Det blir utrolig spennende å være første felt som tar denne teknologien i bruk. Det at personell kan planlegge og gjennomføre operasjoner fra land i stedet for å bli fløyet offshore, gjør at vi kan ta denne banebrytende teknologien i bruk samtidig som vi reduserer kostnadene våre, sier Olav A. Godø, produksjonssjef for Njord.