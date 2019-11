Denne uken ble årets opptak til høyere utdanning klart.

Søkertallene viser en økning i antall søkere til maritime fag på 15 prosent på landsbasis. Aldri før har flere søkt maritime utdanninger.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) går søkertallet til maritime fag opp 18,5 prosent fra i fjor. Ved campus Haugesund har mastergraden i maritime operasjoner hatt en økning på hele 69 prosent.

– Signalene fra næringen er at det er mindre krevende tider, kombinert med godt inntak av kadetter til rederiene, noe som kanskje kan forklare oppsvingen. Alle kadettene ble tatt ut til et rederi i fjor, sier prorektor for utdanning ved HVL, Bjørg Kristin Selvik.

Nytt studie svært populært

Blant de maritime fagene er det splitter nye bachelorprogrammet i maritime management ved HVL svært populært. Studiet er et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, UiT og Høgskolen på Vestlandet, og er startet opp etter innspill fra maritimt næringsliv over hele landet.

Da søkertallene ble klare i april, hadde 164 søkere studiet som førsteprioritet, og 63 har nå fått tilbud om plass. 49 søkere står fortsatt på venteliste.

Mer attraktiv for bransjen

Maria Eike Hustoft (21) fra Vats i Rogaland er kadett og en av studentene som nå er tildelt plass på det ettertraktede studiet.

Til tross for noen krevende år for næringen, har Hustoft vært fast bestemt på å ta maritim videreutdanning etter dekksoffiserutdanningen ved Fagskolen Rogaland.

Da hun hørte om det nye bachelorstudiet i maritime management, syntes hun det virket som en god mulighet.

– Det virker som man blir litt mer attraktiv på sjøen med denne utdanningen. Jeg håper jeg kan bli en litt mer ettertraktet styrmann, og at jeg får litt flere bein å stå på, forteller hun.

Kan kombineres med relevant jobb

Utdanningen er spesialtilpasset søkere med toårig maritim fagskoleutdanning og foregår på deltid over fire år. Dette gjør det mulig for studentene å kombinere utdanningen med jobb til sjøs eller i landbasert maritim næring.

Hustoft var lærling i Solstad i to år, før hun gikk to år på dekksoffiserskolen. Hun synes det nye studiet er et godt tilbud for fagskoleutdannede.

– Det er bra at vi med fagskolebakgrunn også kan få være med i høyskolemiljøet. Det er noe vi har lengtet litt etter, og jeg tror ikke det er så mange som hadde orket å begynne helt på nytt for å ta en høyskoleutdanning, så det er fint at vi nå får denne sjansen, mener Hustoft.

Det at næringen nå ser ut til å gå bedre tider i møte, mener kadetten er ekstra motiverende. Nå håper hun å få jobb ved siden av deltidsstudiene.

– Det var litt stas å komme inn på førsteinntaket, særlig med tanke på at det var såpass mange søkere, sier hun.

Vil øke populariteten

I 2011 satt Kunnskapsdepartementet i gang satsingen MARKOM 2020 for å styrke de maritime utdanningene faglig og i popularitet. De har sett på alt fra fagskole til doktorgrader.

– Det er rett og slett oppsiktsvekkende å se den store interessen for høyere maritim utdanning. Søkertallet til det nye bachelorprogrammet i maritime management er langt over våre forventninger, uttalte prosjektleder for samarbeidsprosjektet MARKOM 2020, Jørn Kragh da søkertallene ble klare i vår.