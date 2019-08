I skrivande stund ligg ein russisk ubåt, «Smolensk», utfor norske farvatn. Denne er i gang med ei ferd frå Sankt Petersburg, rundt Noreg, og opp til Kolahalvøya. Dette skriv The Barents Observer. Ubåten ligg i overflata, og skal vere omringa av dei to marinefartøya «Elbrus» og «Nikolay Chiker».

Ubåten var nyleg del av ein stor militærparade i Russland. Førre søndag var president Vladimir Putin på plass for å inspisere 43 sjøfartsøy og 41 fly, og no er «Smolensk» på veg tilbake.

Fartøyet, som ligg eit godt stykke utfor den norske kysten, måler heile 155 meter, og kan gå ned på 800 meters djupne.

Ein kan følgje reisa til ubåten på nettstaden MarineTraffic. «Smolensk» vil antakeleg segle forbi Stavanger i løpet av måndag morgon.

Vanleg prosedyre

– Dette er eit russisk fartøy som har vore i bukta på parade, og er no på veg tilbake. Ubåten tilhøyrer Nordflåta til Russland, seier Sigurd Tonning-Olsen, pressevakt ved Forsvarets operative hovudkvarter.

Pressevakta presiserer at ubåten ikkje er inne i norske farvatn, men Kystvakta-skipet «Bergen» vart likevel sendt ut, for å følgje etter eit stykke.

– Dette er ein forventa transitt, men det er likevel normalt for oss å vise nærvær, ved å reise ut og seie hei. Det er jo forsvaret si oppgåve å drive med suverenitetshevding. Me tar kontakt, og viser oss. Prosedyren vil vere den same dersom me identifiserer russiske fly i lufta, seier Tonning-Olsen.

På botnen av havet

Den russiske ubåten er av same slag som «Kursk», ein Oscar II-ubåt som sank i Barentshavet under ei marineøving for 19 år sidan. 12. august 2000 omkom 118 personar etter at, sannsynlegvis, ein av torpedoane i ubåten eksploderte, som sat i gang ein større eksplosjon. Denne var såpass kraftig at den gav utslag på seismiske målingar rundt i Europa.

Det har vore spekulert i at amerikanske ubåtar var involverte i ulukka, men dette blir avvist av ekspertar.

– Dette med dei amerikanske ubåtane er ikkje riktig. Russarane eksperimenterte med eit nytt torpedobrennstoff, som rann ut og skapte eksplosjonen, sa tidlegare viseadmiral Einar Skorgen i eit intervju med Aftenposten i 2010.

Slik har teknisk sett ikkje ubåtmodellen noko med ulukka å gjere.

Skrekkvåpen i nye Oscar II-ubåtar

I 2012 og 2014 vart to nye Oscar II-klasse-ubåtar sjøsett, «Belgorod» og «Khabarovsk», som begge skal ha kapasitet til å ha med seg miniubåtar med kjernefysiske torpedoar. Putin viste fram desse tidlegare i år, og miniubåtane er mest sannsynleg utstyrte med koboltbomber, kjernefysiske våpen som er designa for å spreie stråling over svære område.

Denne typen våpen er brukt som avskrekking. Ifølgje kjelder i Pentagon, vil våpenet kunne skape ein radioaktiv tsunami på 500 meter, og skal vere 6 000 gongar kraftigare enn Hiroshima-bomba.