Det ble klart i forbindelse med at riggselskapet la frem sin kvartalsrapport torsdag.

– Jeg har vært aktivt involvert i Seadrill i 14 år siden etableringen. Selv om jeg nå har valgt å bruke mindre tid i styret, vil min involvering og sterke støtte til Seadrill forbli uforandret, skriver Fredriksen i en melding.

John Fredriksen er fra før styreformann i Frontline og styremedlem i Golden Ocean Group.

Glen Ole Rødland tar over som ny styreleder med umiddelbar virkning.

– Det er en ære å bli en del av Seadrill. Det er et selskap som har et enormt potensial, en innovativ tilnærming til fremtidens industri og flotte folk. Jeg ser frem til å være en del av teamet og hjelpe Seadrill til å bli det beste selskapet det kan være, sier Rødland.

Fortsatt røde tall

Samtidig som Fredriksens avgang ble annonsert, la selskapet også frem tallene fra tredje kvartal.

I perioden leverte riggselskapet et driftsresultat på minus 58 millioner dollar, sammenlignet med minus 73 millioner dollar i kvartalet før.

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) endte på 85 millioner dollar, mens driftsinntektene beløp seg til 367 millioner dollar, opp fra 321 millioner dollar i andre kvartal.

Ved utgangen av september hadde selskapet en ordrebok på om lag 1,8 milliarder dollar, hvorav 220 millioner dollar er forventet å bli utført i fjerde kvartal 2019.

Den økonomiske utnyttelsen var på 93 prosent i perioden, opplyser Seadrill.

«Business as usual»

Glen Ole Rødland har mer enn 25 års erfaring fra shipping, olje, gass og andre industrier og har blant annet jobbet i investeringsselskapene HitecVision og vært partner i Ferncliff.

Fra før er han styreleder i boligriggselskapet Prosafe og konsulentselskapet AqualisBraemar.

Selskapet gjør også flere endringer i styret, og annonserer samtidig at Harald Thorstein trekker seg.

Han blir erstattet av Gunnar Winther Eliassen som arbeider i Seatankers Group, og har erfaring som partner fra Pareto Securities Inc. i New York og Oslo.

Seadrill-sjef Anton Dibowitz sier at Fredriksen-selskapet Hemen forblir største aksjonær i riggselskapet.

– Det at John overlater plassen til Glen er for oss i stor grad «business as usual». Vi vil fortsette å ha en tett dialog med John og dra fordel av hans innspill og perspektiver. Rent personlig ønsker jeg å takke John for hans lederskap i styret. Jeg ønsker Glen velkommen og ser frem til å arbeide sammen, sier Dibowitz.