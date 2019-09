Rystad Energy tror den norske offshorenæringen kan ha undervurdert utviklingen av markedet for kontrakter innen havvind.

– Jeg tror det var uventet at det kommer en så stor mulighet. Mange i næringen hadde nok tenkt at vindkraft skulle være småskala litt lenger. Skal de ta en posisjon i dette markedet må de omstille seg mer, sier Audun Martinsen, sjefanalytiker for oljeservice hos analysehuset Rystad Energy, til Sysla.

Nylig ble det klart at Equinor skal bygge ut verdens største vindpark på Dogger Bank utenfor Storbritannia. Nå starter kampen om kontrakter for til sammen 100 milliarder kroner (se faktaboks).

Fakta Forlenge Lukke Rystads kontraktanslag for Dogger Bank Den største delen av utbyggingsinvesteringene ved Dogger Bank vil ifølge Rystad være såkalte EPCI-kontrakter, som står for prosjektering, innkjøp, konstruksjon og installasjon, med kontrakter for hele 6,6 milliarder dollar. Det tilsvarer i underkant av 60 milliarder kroner.

EPCI-kontraktene deler Martinsen inn i to hoveddeler. Alt som har med selve turbinen, rotorblader og lignende er en del, og vil utgjøre 70 prosent av kontraktsvolumene. Alt som har med søylene turbinen står på, som går helt ned til havbunnen, vil utgjøre de resterende 30 prosentene, anslår han. Det vil i så fall tilsvare rundt 18 milliarder kroner.

Rystad anslår altså at Subsea-kontraktene i forbindelse med Dogger Bank vil bli på 1,65 millarder dollar over perioden, tilsvarende 14,9 milliarder kroner.

Kontraktene vil blant annet innebære å koble møllene sammen i et nettverk, og koble vindparken til land med kabler som graves ned i sjøbunnen.

Drift- og vedlikeholdsinvesteringene ventes til 1,1 milliard dollar, tilsvarende 9,9 milliarder kroner.

Flere norske kandidater

For understellet kan for eksempel Kværner være en aktør, sier Martinsen, men han er i tvil om selskapet er spesialisert nok.

– De finnes en etablert verdikjede utelukkende for fornybar. Hvis de store offshoreselskapene vil inn her må de nok omstille seg litt mer for å være konkurransedyktige nok, sier Martinsen .

Blant norske subsea-aktører trekker Martinsen frem Subsea 7-selskapet Seaways, som har spesialisert seg på å legge strømkabler under vann, som en mulig kandidat.

Andre norske kandidater Martinsen trekker frem er ABB og Siemens, som også har store norske kontorer. ABB jobber for eksempel med strøm til Johans Sverdrup og Utsira. Innen isolasjon, stillas og overflatebehandling nevner han både Beerenberg og Aibel.

Masseproduksjon, ikke stort enkeltprosjekt

Store installasjoner langt ute i havet burde jo isolert sett tale for selskaper som Kværner, vedgår Martinsen, men det er forskjell på å installere en oljeplattform og en park av vindmøller, sier han.

Der et oljeplattformprosjekt handler mye om risikostyring av et stort og komplisert prosjekt, handler vindparker om en rekke små og helt like prosjekter.

– Dette er egentlig masseproduksjon av noe som skal være helt identisk. Det krever en litt annen type kompetanse enn på store enkeltprosjekter, sier Martinsen til Sysla.

Martinsen mener norsk leverandørindustri nå må kjenne sin besøkelsestid.

– Man må være tidlig ute, og vise sin kompetanse. Det er jo ofte slik at de som gjør det bra i starten ofte blir invitert inn i anbudsrunder senere, sier han.

Kværner: Har utviklet nye løsninger for vind

Kommunikasjonsdirektør Torbjørn Andersen i Kværner sier i en epost til Sysla at selskapet både har kuttet kostnader og har lansert nye løsninger for vind. Mellom 2014 og 2017 kuttet selskapet kostnadene med 25 prosent, og i 2019 er de enda lavere, sier han.

– I tillegg har Kværners omstilling de siste årene også inkludert nye løsninger og ny effektive leveransemodeller for offshore vindprosjekter, skriver Andersen.

Han understreker at selskapet allerede har levert 50 enheter til offshore vindutbygginger, at det er mange kunder som planlegger nye offshore vind-prosjekter, og at noen av disse er “svært aktuelle” for Kværner.

Kjenner ikke konkurransen

Sjefanalytiker Frederik Lunde i Carnegie er ikke enig med Rystads i at vindmarkedet er så forskjellig fra annen offshoreproduksjon.

– Det er mye serieproduksjon i en plattform også, selv om sluttproduktet ikke er serieprodusert, sier han.

Lunde tror for øvrig at prosjektene på Dogger Bank vil bli delt opp i flere mindre prosjekter, samt at det vil bli satt krav til bruk av britiske selskaper.

– Størrelsen tilsier at det ikke bare vil være en vinner. Det ville vært rart om de tok sjansen på at ett selskap skal levere 360 understell, sier han.

Lunde ser ikke noen grunn til at Kværner ikke skal være konkurransedyktig på Dogger Bank, men tar forbehold om at man ikke kjenner konkurransebildet.

– Kværner tapte for eksempel mye i Asia for et par år siden. Men fasiten viste at de Kværner tjente penger på alt de tok på seg, mens de som vant anbudene i Asia tapte en masse penger.

