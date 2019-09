Det var like etter klokken 13 at en evakueringsalarm ble utløst på Equinors prosesseringsanlegg på Mongstad.

Operasjonsleder i Vest politidistrikt, Bjarte Rebnord bekrefter at politiet har mottatt melding om brann på Mongstad.

– Vi fikk melding om brann noe isolasjon på deler av anlegget klokken 13.23, og har en patrulje der nå. Brannen skal være slukket, men slik vi forstår det skal deler av området ha blitt evakuert og nedstengt, sier operasjonslederen til Sysla.

Brannen oppstod i forbindelse med vedlikehold av en ovn, bekrefter talsperson i Equinor Lise Andreassen Hagir.

– Vi har fått beskjed om at de klarer seg selv med eget industrivern, og de har ikke hatt behov for ytterligere assistanse fra brann. De har et godt brannvern på stedet, sier rebnord.

Skal ha situasjonen under kontroll

En person skal være sendt til undersøkelse på Mongstad sin helseavdeling.

– Hva som er grunnlaget for det vet vi ikke, sier Rebnord.

Talsperson Lise Andreassen Hagir i Equinor sier at de nå har kontroll på brannen.

– Situasjonen skal være under kontroll og alt personell som ikke er en del av beredskapen er i ferd med å bli evakuert, sier Hagir til Sysla.

Brann, politi og ambulanse ble rutinemessig varslet i forbindelse med alarmen.

Equinor kunne ikke si noe om hvor mange som ble evakuert fra anlegget på Mongstad.