Norskehavet, desember: 159 kilometer fra Frøya i Trøndelag er West Mira i full gang med leteboring i Bergknapp-brønnen.

– Vi har boret det første topphullet og støpt det første brønnhodet, sier riggsjef Lars Stokken på telefon fra West Mira, som nå befinner seg i den sørlige delen av Norskehavet.

De siste månedene har riggen gjennomgått oppgraderinger, klargjøring og testing. West Mira er nemlig ingen vanlig borerigg, den er verdens første hybridrigg med batteripakke om bord.

– Vi har gjort masse tester og ser at batteriene gir effekt. Det blir som med en hybridbil, vi borer og bruker thrusterne (sidepropeller red. anm) som vanlig, og så ser vi på tavlene at batteriene slår inn, forklarer Stokken.

Bergknapp er den første av tolv brønner West Mira skal bore for oljeselskapet Wintershall Dea de neste to årene.

Fra Bergknapp skal riggen videre til Maria-feltet, om lag 10 kilometer unna, for å bore to brønner.

Derfra går ferden videre til Nordsjøen og Vega-feltet, før den seiler videre til Nova-utbyggingen.

To år med planlagt boring er en lang kontrakt i dagens riggmarked. I de hektiske dagene før riggen la ut på sin aller første tur, fikk Sysla komme om bord i den enorme riggen.

Ågotnes, august: I fire måneder har Northern Drillings nyeste rigg West Mira ligget til kai på Ågotnes utenfor Bergen.

Med sin lengde på 118 meter og bredde på 78 meter tårner den røde riggen over oljebasen på Sotra.

Om bord er over 100 arbeidslag i sving for å få riggen klar til sin første jobb i Nordsjøen.

– Jeg trives best på jobb når det stormer litt rundt meg, sier riggsjef Kai Trygve Endresen, som må legge inn rundt 18 arbeidstimer om dagen for å sørge for at alt er på plass.

Milliardrigg

West Mira kom til Ågotnes i slutten av april, etter den tre måneder lange reisen fra Sør-Korea.

Byggingen av riggen var ferdigstilt allerede i 2015 ved Hyundai-verftet, men riggen ble liggende tre år i opplagsbøyene da Seadrill kansellerte bestillingen som følge av for sen levering.

Etter oljenedturen kunne Northern Drilling sikre seg riggen på «billigsalg» til 365 millioner dollar, nærmere 3 milliarder kroner, og 5. desember 2018 ble West Mira endelig overlevert.

Nå skal riggen operere i Nordsjøen, hvor den driftes av den opprinnelige kjøperen Seadrill, på vegne av Northern Drilling.

– Hun er bygget for å jobbe mye, og gå raskt fra jobb til jobb, sier riggmanager Niall McCarthy.

Verdens første hybridrigg

Til vanlig sitter han på Seadrill sitt hovedkontor i Dubai, men denne sommeren ble tilbragt på Sotra, utenfor Bergen.

– Det har vært veldig mye som skulle på plass. I tillegg ble oppstarten fremskyndet, sier McCarthy.

Det spesielle med nykommeren i Nordsjøen er at den er verdens første hybridrigg med batteripakke om bord.

– Mange synes det er en spennende utvikling, og har merket seg at eierne velger å gjøre en så stor investering i et marked som fortsatt er vanskelig, sier McCarthy.

Det er skipsflåten som har ledet an batterirevolusjonen til havs. I dag er mer enn 200 helelektriske- og hybridskip i operasjon eller i bestilling – de fleste av dem norske.

Equinor har også stilt krav til at offshoreskipene de benytter skal ha batteri, som har vært en viktig driver for elektrifisering.

Så langt har det ikke kommet krav fra oljeselskapene om at borerigger skal utstyres med batteri, men McCarthy mener det bare er snakk om tid før riggselskapene også må tilpasse seg slike krav.

– Det er en del av strategien vår å være tidlig ute. Hele bransjen er opptatt av å kutte kostnader og redusere fotavtrykket, sier han.

Skal «ta toppene»

Da byggingen av West Mira startet i 2015 forelå det ikke planer om at det skulle installeres batteri, og i løpet av sommeren har man vært nødt til å skjære hull i det ene riggbeinet for å lage batterirom.

Batteriene på West Mira vil redusere «kjøretiden» på dieselmotorene med 42 prosent, og drivstofforbruket med 12 prosent, ifølge beregninger fra Siemens.

Dette vil føre til en 15 prosents reduksjon i årlige CO₂-utslipp og 12 prosents reduksjon i årlige NOx-utslipp. Det tilsvarer årlig utslipp fra mer enn 10.000 biler, ifølge selskapet.

Batteriløsningen fra Siemens vil lades opp av dieselmotorene.

– I perioder med stor belastning og kraftbehov vil batteriene brukes til å «ta toppene», og dermed redusere drivstofforbruket, forklarer Endresen.

Batteriene til riggen er produsert på Siemens splitter nye, robotdrevne fabrikk i Trondheim.

Klar for hardt vær

West Mira er bygget for såkalt «harsh environment». Det vil si at den kan jobbe i værharde områder, som Barentshavet, i temperaturer ned mot 40 minusgrader.

Riggen er vinterisert, som vil si at den blant annet er utstyrt med varmekabler på dekk og i rekkverk, som skal forhindre frost og ising.

– Jeg tar heller en vinter i Barentshavet enn i Nordsjøen. Der er sjøen roligere, sier Endresen, som har jobbet på flere rigger i nord.

Vinterarbeid i Barentshavet kan bety temperaturer ned mot minus 20 grader. Men det er ikke noe problem, mener Endresen.

– Da jobber man i kortere perioder før man kommer inn og varmer seg. Vi har også varmehytter på dekk.

Blant verdens største

West Mira har fått kontrakt på Nova-feltet, om lag 120 kilometer nordvest for Bergen, med oljeselskapet Wintershall Dea. Det er forventet at riggen vil arbeide for selskapet frem til første kvartal 2022.

– Det er mye som skal testes for første gang. Det er første gang med batteri på rigg både for oss og Siemens og klasseselskapet DNV GL, så dette blir veldig spennende, sier riggmanager McCarthy.

Han forteller at riggen bare ikke er verdens første med batteri, men også er blant de største riggene i verden.

West Mira er blant annet utstyrt med to utblåsningssikringer som omslutter en oljebrønn (såkalte BOP-er).

– Med to «BOP»-er om bord kan vi gå rett fra jobb på én brønn til en annen, og gjøre vedlikehold på den ene mens den andre benyttes, forklarer Endresen.

Riggen har også plass til seks «juletrær», som er rør og ventiler som er montert på brønnhodet.

Fra massiv nedbemanning til nyansettelser

Det vil være 150 på jobb om bord i West Mira til enhver tid, de fleste fra Seadrill.

Oljekrisen ble brutal for selskapets norske avdeling, som inntil i fjor het North Atlantic Drilling.

Før nedturen startet sommeren 2014, hadde riggselskapet 1400 ansatte i Norge. Da bunnen ble nådd to år senere, hadde 1000 av dem mistet jobben.

Nå ser det imidlertid betraktelig lysere ut. Aktiviteten har tatt seg markant opp, og med West Mira har selskapet fem rigger i aktivitet på norsk sokkel. I tillegg er West Bollsta på vei fra verftet i Korea, og har kontrakt med oljeselskapet Lundin fra april neste år.

Flere rigger i arbeid betyr også mange nyansettelser. Siden i fjor vår er om lag 240 medarbeidere ansatt. Det betyr at det totale antallet ansatte nå er oppe i rundt 900, og i månedene fremover skal ytterligere 180 inn for å bemanne West Bollsta. Dermed vil rundt 420 medarbeidere ansettes på halvannet år.