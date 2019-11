Bergenbaserte Swire Seabed har gjort seg internasjonalt bemerket gjennom å finne savnede skatter, ubåter og enorme tankskip på havets bunn.

Nå har singaporske Swire Pacific Offshore (SPO) besluttet å legge ned datterselskapet Swire Seabed AS, som har hovedkontor i Bergen, og de tre tilknyttede selskapene Swire Seabed Subsea, Swire Seabed Shipping og Swire Seabed Sea.

Endringene vil tre i kraft fra slutten av februar 2020, opplyses det i en melding fra selskapet.

Totalt 260 ansatte

Selskapet har om lag 60 ansatte ved hovedkontoret i Sandviken i Bergen, og i underkant av 200 ansatte offshore.

Sysla har vært i kontakt med Swire Seabed og Swire Pacific Offshore i Singapore, men har foreløpig ikke fått noe klart svar på om nedleggelsen av selskapene betyr at all aktivitet nå vil forsvinne fra Bergen. Etter det Sysla erfarer skal imidlertid flere ansatte ha fått beskjed om at de vil miste jobben fra februar.

I pressemeldingen opplyser Swire Pacific Offshore at de i forkant av kunngjøringen har informert tillitsvalgte og vært i kontakt med sine ansatte i Swire Seabed-selskapene.

I meldingen står det videre at SPO også vil «tilby støtte for de ansatte i Swire Seabed og assistere dem i deres karriereoverganger».

Fakta Forlenge Lukke Swire Seabed Grunnlagt i 2008 under navnet Seabed AS. Kjøpt opp av Swire Pacific Offshore i 2012 og skiftet navn til Swire Seabed. Har om lag 60 ansatte ved hovedkontoret i Sandviken, og i underkant av 200 ansatte offshore. Ved årsskiftet opererte selskapet fire fartøy: «Seabed Worker», «Seabed Constructor», «Seabed Supporter» og «Seabed Stingray».

Alle de norskregistrerte skipene vil nå flagges ut til Singapore.

Også inspeksjonsskipene (IMR) og konstruksjonsskipene som opereres av Swire Seabed vil nå styres og markedsføres fra Swire Pacific Offshores kjerneflåte fra hovedkontoret i Singapore, opplyser selskapet.

– Nødvendig omstrukturering

– Det er en ekstremt vanskelig beslutning å legge ned Swire Seabed sine operasjoner i Bergen, men den pågående situasjonen i markedet gjør denne omstruktureringen for våre subsea-operasjoner nødvendig. Gjennom årene har Swire Seabed hatt flere betydelige prestasjoner og jeg vil berømme det harde arbeidet og profesjonaliteten hos våre kollegaer, både til sjøs og på land, sier SPO-sjef Peter Langslow i en melding fra selskapet.

I 2018 hadde Swire Seabed AS et driftsresultat før skatt på 378,1 millioner kroner og et resultat før skatt på 8,5 millioner kroner. Det tilknyttede selskapet Swire Seabed Shipping AS leverte derimot et underskudd på 244,4 millioner kroner før skatt i 2018 etter flere år med røde tall.

Swire Seabed har spesialisert seg på å operere maskiner på de største havdyp. Hovedoppgavene har vært å inspisere eller skifte rørledninger offshore, men bergensselskapet har også fått mer spektakulære henvendelser.

I 2018 fikk bergensskipet «Seabed Worker» i oppgave å prøve å finne motorene til Apollo 11 – raketten som for første gang brakte menneskene til månen.

Flagger ut prestisjeskip

Også Swire Seabed-eide «Seabed Constructor» har gjort seg internasjonalt bemerket.

Tidligere i år fant det norskregistrerte fartøyet det gigantiske tankskipet «Stellar Daisy» som hadde vært savnet siden 2017 på 3461 meters dyp i den sørlige delen av Atlanterhavet. I sommer ble det også kjent at «Seabed Constructor» hadde lokalisert den franske ubåten «La Minerve», som hadde vært savnet siden 1968.

I 2018 fant skipet den savnede ubåten «San Juan» utenfor kysten av Argentina som sank etter en implosjon. «Seabed Constructor» har også deltatt i letingen etter det styrtede Malaysia Airlines-flyet MH370 som forsvant i mars 2014.

Foruten «Seabed Constructor» opererte bergensselskapet ved årsskiftet ytterligere tre fartøy: «Seabed Worker», «Seabed Supporter» og «Seabed Stingray».