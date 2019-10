Elisabeth Grieg er deleier i Grieg-gruppen, styreleder i Grieg Shipping Group og administrerende direktør i Grieg International. Nå blir hun også styreleder i Norled.

– Vi er svært glade for at Elisabeth Grieg har takket ja til å bli styreleder i Norled. Hennes solide nasjonale og internasjonale lederkompetanse med en tydelig stemme innenfor det grønne skiftet i maritim næring vil være viktig for Norled i den satsingsfasen som selskapet står i nå, sier konstituert styreleder i Norled, Torborg Chetkovich i en pressemelding.

Elisabeth Grieg er en anerkjent bedriftsleder innenfor maritim sektor og har et sterkt engasjement for bærekraftig forretningsutvikling og kampen mot klimaendringer.

I tillegg til hennes mange styreverv i Grieg gruppen, sitter hun i en rekke eksterne styrer som blant annet London Business School, SOS-barnebyer Norge og REV Ocean AS. Elisabeth Grieg har også vært president i Norges Rederiforbund.

Torborg Chetkovich er partner i CapMan Infra, og har vært konstituert styreleder siden det nordiske infrastrukturfondet CapMan Infra og det kanadiske selskapet CBRE Caledon kjøpte Norled tidligere i år.

Verdens femte største hurtigbåtrederi

Norled er ett av Norges største ferjerederier og verdens femte største hurtigbåtrederiet med røtter tilbake til 1855. Selskapet har totalt ca. 80 fartøyer og om lag 1200 medarbeidere.

– Jeg vurderer Norled som et meget sentralt maritimt selskap med sterke skipsfartstradisjoner og dyktige medarbeidere som både har, og fortsatt ønsker, å lykkes i arbeidet med å drive frem klimaløsninger til havs, sier Elisabeth Grieg.

Hun legger til at norsk maritim næring er spesielt godt rustet til å ta en aktiv og definerende posisjon innen grønne skipsfartsløsninger.

– De løsningene som Norled går i front og skaper innen ferjer og hurtigbåter må vi utnytte. Vår felles ambisjon er å sette fart på arbeidet med omstilling til nullutslipp i maritim sektor både nasjonalt og globalt, fortsetter Grieg.