Oljefeltet Martin Linge ligger an til en gigantisk kostnadssprekk for utbyggingen, en sprekk som kan bli større enn sprekken for Goliat-utbyggingen. Hvilke tiltak har ministeren iverksatt for å få kostnadene under kontroll, og hvilken oljepris er nødvendig for at Staten skal sitte igjen med positiv nåverdi (gå i pluss) ved Martin Linge-utbyggingen?