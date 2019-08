I slutten av juni kunne Sysla melde at Sverre Farstad gjorde comeback som offshorereder nesten to år etter at han mistet rederiet sitt til konkurrenten.

Det nye rederiet med navnet Sverre Farstad og Co As sikret seg båten «Farland» fra Ulstein.

Travel høst

Nå har forsyningsskipet sikret seg jobb gjennom høsten.

«Farland» har allerede gått på jobb utenfor Nordsjøen med en ikke navngitt kunde.

Kontrakten er på tre måneder, med mulighet for forlengelse på 4 måneder til.

– Med det samme vi startet opp og kom ut med båten var markedet litt dødt, men etter at vi kom i gang med den første kontrakten har det gått slag i slag, sier toppsjef Svein Leon Aure til Sysla.

Men selv om rederiet har sikret seg en litt lenger jobb, vil ikke Aure friskmelde markedet.

– De siste ukene har det vært en fin periode for ankerhåndteringsfartøy, men for forsyningsbåtene er det fortsatt for mange båter i Nordsjøen. Slik det ser ut nå er ikke markedet levedyktig. Men vi vet at det er mer aktivitet på gang og håper det vil ta seg opp for forsyningsskipene også, sier Aure.

Nye muligheter

Det har vært en hektisk sommer for nye Sverre Farstad og Co As. To mannskap er ansatt til den nye båten, og på kontoret er de blitt fem ansatte.

Da det ble kjent at Sverre Farstad og Svein Leon Aure var klar for å satse på ny, var det også mange som tidligere jobbet i Farstad som meldte at de ønsket seg tilbake til rederiet.

– Da vi skulle skaffe mannskap til båten fikk vi hjelp av et bemanningsbyrå, de la ut en annonse på 13 stillinger fredag kveld, og allerede mandag hadde vi fått 180 søkere. Det er veldig kjekt, sier Aure.

Også leverandører og tidligere kunder har vært positive til oppstarten.

– Det har vært veldig mange positive tilbakemeldinger og vi har fått mye god drahjelp. Det har motivert oss, sier Aure.

Nå har rederiet begynt å se på nye muligheter.

– Det er klart at når vi er fem stykker på kontoret må vi ha mer enn en båt. Det er ikke umulig det kommer flere inn i løpet av året, sier Aure.