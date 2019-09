Da Donald Trump ble president i USA, startet han en handelskrig med Kina. Målet er blant annet å beskytte amerikansk industri.

Kan handelskonflikten påvirke oljeprisen negativt og hva vil det si for norsk økonomi? Det forsøker Aftenbladets kommentator Hilde Øvrebekk og sjeføkonomi Kyrre M. Knudsen å forklare i ukens episode av «Det vi lever av»:

Podkasten kan du høre her:

Driftskostnader: to dollar per fat!

Etter noen uker med rykter om at Johan Sverdrup-feltet skulle starte opp tidligere enn planlagt, kom meldingen om at det faktisk var tilfelle. I en pressemelding torsdag meldte Equinor at gigantfeltet starter produksjon en måned tidligere enn ventet.

Selskapet melder også at når feltet når såkalt platåproduksjon – altså maksimal produksjon – i løpet av sommeren neste år, vil driftskostnadene være under to dollar per fat.

På grunn av de svært lave driftskostnadene vil Johan Sverdrup gå i pluss med 270 millioner kroner hver eneste dag.

– Sterk situasjon

– Vi er i en veldig sterk situasjon nå. Vi har lite gjeld, vi har forbedret måte vi bygger ut og driver felt på, og vi har tillit til at produksjonen skal vokse, sier Equinors finansdirektør Lars Christian Bacher til Aftenbladet.

Samme dag som det ble meldt om tidlig oppstart av Sverdrup-feltet, annonserte Equinor at de skal gjøre et storinnkjøp av egne aksjer.

Hele 45,1 milliarder kroner skal selskapet kjøpe tilbake fra aksjonærene. Selskapet regner med at dette vil tilsvare rundt 8,7 prosent av aksjene. Den norske stat er største eier av Equinor og vil beholde eierandelen på 67 prosent, også etter tilbakekjøpet.

De to «gladsakene» fra selskapet sørget for at aksjen steg over seks prosent torsdag morgen ved børsåpning.

Struttende optimisme

Etter flere år med laber stemning i oljebransjen har optimismen ikke vært større.

Det mener Sparebanken Vest som sammen med Respons Analyse har undersøkt 700 bedrifter i vestlandsfylkene.

Forventningsindeksen for bedrifter med mer enn halvparten av omsetningen knyttet til petroleumsnæringen har aldri vært på et høyere nivå i Vestlandsindeksens historie. Disse bedriftene viser størst framgang i forventninger sammenlignet med forrige periode.

– Eksportbedriftene våre blir mer konkurransedyktige internasjonalt fordi norske varer blir billigere for utlendingene når kronen en svak, sier konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik.

Selv om en svak krone slår dårlig ut for bedriftene som har inntekter i dollar, sørger valutakursen for at norske eksportbedrifter blir mer attraktive på den internasjonale markedsplassen.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at investeringene innen oljesektoren i Norge har økt med 16 prosent hittil i år sammenliknet med fjoråret.

– Og investeringsnivået for 2020 er også hevet. Kombinert med høy sysselsetting blir optimismen sterkere enn noen gang, sier Fresvik.

Storsalg på sokkelen

Torsdag meldte nyhetsbyrået Reuters at oljeselskapet ExxonMobil selger sine eiendeler på norsk sokkel. Senere på kvelden kunne Dagens Næringsliv melde at det var selskapet Vår Energi som hadde kjøpt Exxon Mobils eiendeler for svimlende 41 milliarder dollar.

Like før klokken tre på fredag formiddag avviste imidlertid ExxonMobil at de hadde inngått en salgsavtale.

– Vi kan bekrefte at det er signert en eksklusivitetsavtale om videre forhandlinger mellom ExxonMobil og Vår Energi om et eventuelt kjøp av ExxonMobils eierandeler i lisensene på norsk kontinentalsokkel. Det er ikke signert en endelig salgsavtale, sier informasjonsdirektør Anne Fougner i ExxonMobil til E24.

Oljeanalytiker Trond Omdal mener saken er et signal om at norsk sokkel ikke vil vare evig.

– Det drukner veldig i den politiske debatten om å kutte CO2-utslipp og fase ut oljeproduksjonen, men det er en naturlig utvikling, sier han.

Kjempene som forlater norsk sokkel har vært tema i en tidligere episode av Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør mer om hva dette innebærer her:

Klimaversting skal bli utslippsfri

Denne uken samlet hurtigbåtbransjen seg i Trondheim for å fortelle hvordan de vil gjøre transporten mer miljøvennlig. Utfordringen var gitt av elleve fylkeskommuner.

Hurtigbåter er nemlig en miljøversting, og ingen form for persontransport forurenser mer for hver kilometer enn hurtigbåtene.

Tirsdag ble resultatene av arbeidet lagt frem, og variasjonen i valg av teknilogi og løsninger var stor. Tre av gruppene satser på båter som skal løfte seg på foiler.

Her var fremdrift både med batteri og med hydrogen, og båter planlagt bygd både av aluminium og av karbonfiber.

Se hele listen over forslagene her!

Bergens største aktør innen museumsvirksomhet, KODE Bergen, annonserte denne uken at de går «all in» på elektrisk sjøtransport av sine museumsgjester.

Når de skal frakte passasjerer ut til en av Norges mest kjente komponister, Ole Bull, sitt hjem på Lysøen i Os kommune, skal det skje via elektrisk fremdrift.

Konseptutviklingen er gitt som en gave fra DNV GL, og femten millioner kroner kommer i form av statlig støtte. Prosjektet har en samlet prislapp på 20 millioner kroner, og det er Måløy Verft som har fått jobben med å bygge båten.

Kampen om stillingsvernet

De tidligere ansatte sjøfolkene i GC Rieber Crewing tapte ankesaken mot rederiet denne uken.

Saken dreier seg om hvorvidt bergensrederiet hadde lov til å legge ned sitt eget bemanningsselskap og avskjedige sjøfolkene, for så å leie inn igjen noen av de tidligere ansatte gjennom et bemanningsselskap.

Nå vurderer de å anke til Høyesterett.

– Vi er selvsagt skuffet over dommen. Vi registrerer at det har vært en vanskelig sak for lagmannsretten som med et knappest mulig flertall har avgitt dom i favør av arbeidsgiver, sier sjøfolkenes advokat Terje Hernes Pettersen.

Advokat og partner i Thommesen, Trond Hatland, som har representert GC Rieber Crewing AS, sier de er fornøyd med utfallet, og regner det som en full seier.

– Det er en seier som også speiler resultatet i tingretten. Vi mener dette er en solid avgjørelse, og konstaterer at vårt standpunkt har blitt lagt til grunn i to instanser, sier han.

I Rødne Trafikk går flere ansatte til sak for å få utbetalt pensjonspenger. Selskapet kan ha spart flere millioner på ikke å ha innbetalt obligatorisk tjenestepensjon.

Hold deg oppdatert på norsk næringsliv

Hver fredag oppsummerer vi nyhetsuken i Sysla i vårt nyhetsbrev. Meld deg på her: